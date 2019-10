Der Verein „Buchholzer Sicherheit“ stellt einen „Einsatzwagen“ an den Straßenrand, um eine Gefahrenstelle zu entschärfen.

Sicherheit als Ehrenamt Falsches Polizeiauto bremst Raser in Pankow

Berlin. Es ist beinahe so, als stünde hier ein Streifenwagen der Polizei. Immer dann, wenn der Verein Buchholzer Sicherheit seinen Kompaktwagen in blau-silberner Lackierung an die Böschung der Blankenfelder Straße stellt, gehen Autofahrer automatisch vom Gas – offenbar, weil die Vorüberfahrenden eine Geschwindigkeitskontrolle erwarten. Doch eine Radarpistole besitzt die selbst organisierte Schutztruppe aus Pankow keineswegs. Die Ähnlichkeit mit Dienstwagen von Ordnungsamt oder Polizei reicht für den gewünschten Effekt vollkommen aus.