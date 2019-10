Pankow übt erstmals Vorkaufsrecht für Acker aus

Berlin. Eigentlich gilt das Vorkaufsrecht als Instrument, um bei Geschäften mit schon vorhandenen Immobilien im Sinne von Mietern einzugreifen. Jetzt hat das Bezirksamt Pankow erstmals von diesem Recht Gebrauch gemacht, um Bewohnern zu helfen, die es noch gar nicht gibt. Es hat in Karow zwei Flächen von zusammen mehr als 70.000 Quadratmetern zugunsten zweier städtischer Wohnungsbaugesellschaften gesichert.

Pankow will „Bauerwartungsland“ dem Markt entziehen

Es gehe um Flächen, die für die Rahmenplanung Karow entscheidend sind, sagte Baustradtrat Vollrad Kuhn (Grüne) am Freitag. Zum ersten Mal im Land Berlin sei für unbebaute Flächen, die im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt sind, vom Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht worden. „Wir beobachten in Pankow mit Sorge, dass der Immobilienmarkt unbebautes Bauerwartungsland in den Fokus nimmt und auf die großen Stadterweiterungsflächen drängt. Dem wollen wir etwas entgegen setzen“, erklärt Kuhn.

Rahmenplanung Karow sieht bis zu 3000 neue Wohnungen vor

Die neu erworbenen Flächen will Pankow zusammen mit städtischen Wohnungsbaugesellschaften so ausnutzen, dass „bezahlbarer, sozialverträglicher Wohnraum“ entsteht. In der Rahmenplanung Karow ist der Bau von bis zu 3000 Wohneinheiten im ländlichen Ortsteil vorgesehen. Eine Anwohnerinitiative lehnt das Großprojekt unter den bisher vorgestellten Bedingungen allerdings ab und fordert, dass sich die Neubauten in ihrer Höhe an den flachen Ein- und Mehrfamilienhäuser Karows orientieren müssen. Unter diesen Bedingungen wäre es wiederum schwierig, kostengünstige Mietwohnungen zu bauen, argumentiert der Bezirk.