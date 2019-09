Fürsorgliche Eltern im Fokus: Dieses Werbebanner verhüllt ein ganzes Gebäude in der Danziger Straße - und der Slogan richtet sich explizit an Prenzlauer Berg.

Werbung an Hausfassaden Haushoher Gruß an Helikopter-Eltern in Prenzlauer Berg

Berlin. Auch Helikopter-Eltern will man beim Abheben behilflich sein. Diese Botschaft verkündet die Fluggesellschaft Easyjet derzeit auf einem fast 20 Meter hohen Banner. Es verhängt die komplette Fassade eines Gründerzeitaltbaus an der Danziger Straße in Prenzlauer Berg und wird nachts mit Scheinwerfern erleuchtet.