Kran hebt Panzersperre in den Eingang des Mauerparks

Ein tonnenschwerer Steinblock mit rostigen Ansätzen der stählernen Palisaden – dieses Objekt am Eingang des Mauerparks kündet seit Donnerstagmorgen vom dunkelsten Kapitel dieses Ortes: der Teilung Berlins im Kalten Krieg. Während der Bauarbeiten zum Stauraumkanal unter dem Park hatten die Berliner Wasserbetriebe die Panzersperre eingelagert.

Jetzt rückte ein Kran sie wieder in die Nähe des Fundorts. Sobald die Baustelle Ende des Jahres schließt, wird die Sperre besser sichtbar sein als vor der Eröffnung des Gewerks. Sie ist Teil eines neuen Erinnerungsorts, der die Berliner Mauer erinnert, die bis 1990 auf der Fläche des Mauerparks verlief. Dazu gehört eine geschichtliche Sensation.

Laut Eva Stokmann von der Stiftung Grün Berlin soll hier ein alter Fluchttunnel sichtbar werden, den die Berliner Wasserbetriebe bei ihren Grabungen entdeckt hatten. Diesen Tunnel will die Gedenkstätte Berliner Mauer mit einer 80 Zentimeter hohen Einfassung aus rötlichem Stahl hervorheben. Dafür rückt der Eingang des Mauerparks an der Bernauer Straße um etwa acht Meter zurück. Bis zum Ende des Jahres werden die Wasserbetriebe alle Spuren der Baustelle im Park wieder beseitigen lassen. Der Stauraumkanal selbst, der bei starken Regenfällen Schmutzwasser aufnimmt, geht nach einem Probebetrieb voraussichtlich im Februar oder März 2020 in Betrieb.