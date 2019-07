Die Trasse der Straßenbahn am Mauerpark wird in die normale Spur zurückversetzt. Der Tramverkehr zum Hauptbahnhof ist unterbrochen.

Sommerbaustelle Baustelle an der Bernauer Straße: BVG verlegt Gleis der M10

Berlin. Wer aus Friedrichshain oder Prenzlauer Berg den Berliner Hauptbahnhof mit der Straßenbahn ansteuern will, wird von einer neuen Großbaustelle auf der Linie M10 überrascht. Seit Montag endet sie vorzeitig in der Wendeschleife am Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.