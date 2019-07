Sorge vor Schäden am Mauerpark bei Neubau des Jahn-Stadions

Spätestens in einem Jahr rücken im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg die Abrissbagger an. Es entsteht ein neues Stadion in gleicher Größe.

Berlin. Als im Frühling die Lampen aus den Masten auf den Rasen stürzten und die Fußballer des BFC Dynamo Berlin ihre Heimspielstätte verlassen mussten, spätestens da war klar – das Jahn-Stadion in seiner jetzigen Form hat keine Zukunft mehr. Aber die Pläne für einen kompletten Abriss der 68 Jahre alten Sportstätte und einen 160 Millionen Euro teuren Neubau an gleicher Stelle ließen trotzdem aufhorchen. Bis zum Jahre 2023, wenn in Berlin die Special Olympics stattfinden, soll die Arena für 20.000 Zuschauer neu gebaut werden – dann barrierefrei und auf dem neuesten Stand der Technik. So wird der gesamte Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark „zu einer zentralen Inklusions-Sportanlage und zu einem Stützpunkt für den Behindertensport“, wie Staatssekretär Alexander Dzembritzki heraushebt.