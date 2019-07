Spielplatzlokal Alois S. kann wieder Alkohol ausschenken

Im Streit über den Alkoholausschank der Tapas-Bar „Alois S.“ am benachbarten Spielplatz zeichnet sich ein versöhnliches Ende ab. Nachdem das Bezirksamt Pankow dem Wirt Lothar Heer mit Blick auf die Spielplatzverordnung untersagt hatte, berauschende Getränke zu servieren, war eine Debatte entbrannt. Unterstützer des Lokals in Prenzlauer Berg hielten Heer zu Gute, dass er den zur Bar gehörigen Spielplatz an der Ecke Senefelder Straße und Stargader Straße jahrzehntelang vorbildlich betreut hatte.

Wirt muss spitze Schirme abbauen

In einer Sondersitzung des Ausschusses für Ordnung und Verkehr hatten die Bezirksgeordneten mit einem Antrag gefordert, die Beschränkungen umgehend wieder zurückzunehmen. Der verantwortliche Stadtrat Kuhn sagte, wie berichtet, zu, eine Lösung zu erarbeiten. Wie der Tagesspiegel berichtet, ist die Einigung nun geglückt. Der Kompromiss sieht vor, dass das „Alois S.“ wieder Alkohol ausschenken darf, aber hochprozentige Getränke verzichtet. Außerdem sollen die Sonnenschirme und Girlanden auf dem Spielplatz abgebaut werden, weil davon Verletzungsgefahr für Kinder ausgehe. Kuhns Sprecherin bestätigte diese Details am Dienstag gegenüber der Berliner Morgenpost.

Das Alois S. betreut den Spielplatz seit 20 Jahren im Rahmen einer Pflegevereinbarung mit dem Bezirksamt – und kann diese Tradition nach dem Zerwürfnis mit Stadtrat Kuhn nun fortsetzen. Kuhn hatte bei der Diskussion im Ausschuss darauf verwiesen, dass er das Lokal nicht schädigen wollte, aber auf Anwohnerbeschwerden reagieren musste, bei denen es um den Alkoholausschank ging.