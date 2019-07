Wie Klimawandel und Schulangst zu Literatur werden

Pankow.. Eine „Mutmach-Geschichte“ sollte es sein. Eine Erzählung über die Angst, im Mathe-Test zu versagen, beim Anblick der strengen Lehrerin nicht mehr zu wissen, wie man drei und sechs addiert. Also erschuf Cally Stronk eine ängstliche Figur namens Theo. Und half ihrem sommersprossigen Problemschüler auf eine Weise, wie nur Schriftstellerinnen helfen können: Stronk ersann einen zweiten Helden für ihre Geschichte. Einen winzig kleinen Mann, der auf Theos Schulter sitzt und ihm die richtige Lösung für Rechenaufgaben ins Ohr flüstert. Sein Name: Peppino Furzius von Schlabber.

Auszeichnung als beste Neuerscheinung

Vielleicht sind es diese lustigen Details in Verbindung mit einem gar nicht so lustigen Thema, die Cally Stronks Kinderbuch „Theo und der Mann im Ohr“ eine Auszeichnung als beste Neuerscheinung im Bereich der deutschen Kinderbücher eingebracht haben. Eine Jury aus Kindern hat dieses Werk zur Linderung von Schulangst aus dem Ravensburger Verlag soeben zum neuen Träger des Preuschhof-Preises gekürt und empfahl das Werk für alle, die gerade Lesen lernen. So verhalfen 500 Grundschüler Cally Stronk mit ihrem Votum bei der Auszeichnung der Preuschhof-Stiftung zum größte Erfolg in ihrer Schriftsteller-Laufbahn. Und Stronk fühlt sich darin bestätigt, die Neugier der Jugend mit Zeitgeist-Themen zu bedienen.

Buch soll Schulangst bekämpfen

Ob Schulangst, Klimawandel oder Plastikmüll in den Meeren – „Kinder haben sehr früh einen Sinn für das, was um sie herum geschieht“, hat die Pankower Autorin bei ihren Auftritten in Klassenzimmern und Büchereien gelernt. Sie weiß: „Ihnen bereiten Phänomene wie der Klimawandel Angst. Sie möchten auch selbst etwas unternehmen. Denn sie wollen keinen Schrott-Planeten erben, auf dem man kaum noch atmen kann.“

Dieses neue Bewusstsein spricht Stronk mit ihrer siebenteiligen Buchreihe „Leonie Looping“ an. Obwohl hier das Mädchen Leonie an der Seite von Schmetterlingselfen Plastikmüll und andere Umweltsünden bekämpft, ist das Lesepublikum anders strukturiert als man vermuten könnte. „Es hat sich gezeigt, dass ,Leonie Looping’ erstaunlich oft von Jungs gelesen wird“, berichtet die 42-Jährige.

Handys schulen die Finger - Bücher steigern die Fantasie

Analog zur globalen Schülerbewegung „Fridays for Future“ widmet sich inzwischen auch die Initiative „Writers for Future“ dem Problem der Erderwärmung – Stronk gehört ihr an. Und hat sich buchstäblich den Umweltthemen verschrieben. Aber wie erklärt man Kindern, die gerade rechnen und lesen lernen, eine so komplizierte Materie? Wie verdeutlicht man den Zusammenhang zwischen dem CO2-Ausstoß und der Erderwärmung?

Genau so, wie man Kinder auch sonst zum Lesen und Verstehen bring, entgegnet die Autorin: indem man ihnen Brücken baut. Wer noch nicht lesen kann, findet über Illustrationen und den Vortrag von Mutter oder Vater Anschluss an Leonie Loopings Leben, der liest irgendwann die Sprechblasen der Figuren und schließlich die gesamten Texte.

Angst vor Überforderung meist unbegründet

Die Angst vor Überforderung ist meist unbegründet, hat Stronk beobachtet. Wenn Kinder etwas nicht verstehen, dann fragen sie einfach nach. Im besten Fall kann das Vor- und Selberlesen der Einstieg sein in reflektierte Gespräche mit der Familie. Wer Leonie Looping für die Befreiung der Strände von Plastikmüll kämpfen sieht, der entwickelt vielleicht den Drang, daheim in Pankow den Bürgerpark Schnipsel einzusammeln.

„Ich höre oft von Eltern, dass die Bücher ihre Kinder ermuntern, selbst aktiv zu werden“, nennt die Geschichtenerzählerin eine typische Reaktion. Deswegen finden Leser in der „Leonie Looping“-Reihe auch einfache Handlungsempfehlungen – zum Beispiel elf Tipps zur Vermeidung von Plastikabfall. So kann es vorkommen, dass Stronk-Leser ihre Mütter an der Supermarkt-Kasse darum bitten, auf die Kunststoff-Tüte zu verzichten.

Vom Gesang ins literarische Geschäft

Dass es Stronk, die heute im Vorstand des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller wirkt, einmal zur Autorin bringen würde, war längst nicht sicher – denn ihre Vorliebe galt zunächst der Musik. Parallel zum Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste spezialisierte sie sich als Sängerin in verschiedenen Bands auf 80er Jahre-Songs. Und litt auf der Bühne manchmal unter ähnlichen Ängsten wie ihr späterer Kinderbuch-Held Theo in seiner Mathe-Prüfung.

Erst nach dem Studium erwachte bei einem Praktikum im Tulipan Verlag der Wunsch, der kindlichen Fantasie mit Geschichten neue Nahrung zu geben. Seit 2011 ist das literarische Geschäft Cally Stronks Beruf.

Auf Augenhöhe mit Kindern sein ist das A und O

Worum es bei Kinderbüchern noch mehr als in allen anderen Genres geht, das ist die Ansprache auf Augenhöhe, das Abholen der Kinder in ihrer Komfortzone, lernte Stronk. „Wenn ein Junge nur Lego mag und keine Bücher, dann kann man ihn vielleicht mit einem Buch über Lego allmählich für das Lesen begeistern“, gibt Stronk ein Beispiel. Während sie selbst als kleines Mädchen und Tochter des früheren Staatssekretärs Detlef Stronk Geschichten von Astrid Lindgren verschlang, hat die kindgerechte Literatur von heute eine mächtige Konkurrenz: das Smartphone.

Fingerkoordination steht im Vordergrund

Beim Wischen auf dem Bildschirm stehe die Fingerkoordination im Vordergrund. Dafür kämen beim Lesen eines richtigen Buches komplexere Prozesse im kindlichen Gehirn in Gang, vergleicht die Autorin den Anspruch. Dass Kreativität, Empathie und Wortschatz beim Lesen wachsen, sei erwiesen. „Bücher schaffen auch Raum zum Probehandeln. Kinder können sich mit einem Problem auseinander setzen, ohne dass es ihnen zu nahe kommt. Beim Lesen entstehen eigene Bilder im Kopf“, nennt Stronk den wichtigsten Effekt. Und vielleicht lindert die Vorstellung eines kleinen Mannes, der die Lösung zuflüstert, im entscheidend Moment die Angst vor der Mathematik.