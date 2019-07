Berlin. Nun ist es wirklich nicht mehr zu übersehen. An der neu gebauten Straße Rosenthaler Weg an der Elisabeth-Aue sollen Radfahrer einen eigenen Streifen nutzen. Insgesamt 22 Schilder in beiden Fahrtrichtungen und Dutzende Markierungen auf dem Boden weisen darauf hin. Fast jeder der Lichtmasten am Straßenrand wirft nachts seinen Schein auf ein eigenes Schild.

Damit trägt das Bezirksamt Pankow der besonderen Verkehrssituation an dieser Stelle Rechnung. Denn zwischen dem Picardieweg und der Kreuzung Am Nordgraben zweigen zehn kleinere Wege von der Durchgangsstraße ab. Und an jeder einzelnen Einmündung wartet der Rosenthaler Weg mit einem neuen Schild auf. Wer die gesamte Straße überblickt, staunt über die Kette von Verkehrszeichen, die sich wie blaue Lutscher vor der Elisabeth-Aue erheben.

Fast jeder Lichtmast des Rosenthaler Wegs beleuchtet nachts ein eigenes Schild.

Foto: Thomas Schubert

Auch der SPD-Bezirksverordnete Marc Lenkeit wunderte sich und fragte bei der Abteilung des zuständigen Stadtrats Vollrad Kuhn (Grüne) nach. Nun bekam er Antwort zu den Kosten der Markierung. Jeder „Verkehrsschildstandort“, also die Kombination aus Pfosten und Schild, habe 122,57 Euro Brutto gekostet, heißt es vom Bezirksamt – insgesamt bezahlte man also 2696,54 für alle 22 Schilder inklusive Montage. Aber damit nicht genug. Drei weitere Schilder samt Pfosten werden noch hinzukommen, wenn auch die letzten Meter der erneuerten Straße im Bereich der Kreuzung Am Nordgraben zum Abschluss kommen.

Ein zweiter Schilderwald steht im Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler

Verantwortlich für den Schilderwald ist allerdings nicht das Bezirksamt – „die Montage der Schilder erfolgte auf Anordnung durch die Verkehrslenkung Berlin, der zentralen Straßenverkehrsbehörde“, heißt es zur Zuständigkeit. Bei dem Schild handelt es sich um das Verkehrszeichen Nummer 237.

Dessen Botschaft für ist eigentlich leicht verständlich: Der Radfahrer darf nicht die Fahrbahn, sondern muss den Radweg benutzen. Alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen wiederum den Radweg meiden. Eine Weisung, die Auto- und Radfahrer nun also an 22 Stellen zur Kenntnis nehmen.

Auf der Platanenstraße stehen auf einer Strecke von 700 Metern stehen insgesamt 44 Schilder. Die Maßnahme des Bezirksamts erhielt einen Eintrag im Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler Deutschland.

Foto: Arne Immanuel Bänsch / dpa

Der Fall erinnert an einen anderen Schilderwald, der Anfang 2018 ebenfalls in Pankow für Aufsehen sorgte. Damals ließ das Bezirksamt an der Platanenstraße am Ende einer jeden Parkbucht einen weißen Pfeil auf blauem Grund installieren und gab für die Beschaffung der Schilder rund 3000 Euro aus. Hier ging es darum, Autofahrer auf Ausbuchtungen von Baumscheiben hinzuweisen.

Diesen großzügigen Einsatz des Schilds mit dem Namen „Vorgeschriebene Vorbeifahrt links“ nahm der Bund der Steuerzahler in sein Schwarzbuch für Fälle von Steuergeldverschwendung auf. Doch das Bezirksamt ließ sich nicht beirren und verwies auf die „Sicherheit der Verkehrsteilnehmer“ und „mögliche Schadensersatzansprüche“.