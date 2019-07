Berlin. Es wiegt 50 Tonnen, dominiert bis heute das DDR-Neubauquartier an der Greifswalder Straße – und stellt aus Sicht von Kritikern eine geschichtliche Altlast dar. Jetzt sorgt das Denkmal für Ernst Thälmann erneut für Diskussionen. Auch wenn es diesmal nicht um den Abriss des Monuments geht, sondern um eine Erweiterung.

So soll das politische Kunstwerk zu Ehren des Kommunistenführers künftig nicht mehr für sich allein stehen, sondern eine Kommentierung erhalten. Aber wie diese aussehen soll, ist bislang offen. Um eine originelle Lösung zu finden, haben das Land Berlin und das Bezirksamt Pankow am 1. Juli offiziell einen Kunstwettbewerb gestartet. „Für die Realisierung der künstlerischen Kommentierung stehen insgesamt 180.000 Euro zur Verfügung“, kündigt das Bezirksamt an. Darin sind sowohl die Honorar-, als auch die Materialkosten für die Kommentierung enthalten.

Die zehn besten Vorschläge kommen in Runde zwei

Die Entwürfe für die erste Phase des Wettbewerbs können professionelle Künstler per Post bis Donnerstag, 26. September, bei Dorothea Strube in der Kunstvermittlung, Danziger Straße 52, 10435 Berlin, einsenden oder persönlich vor Ort einreichen – die Kunstvermittlung hat wochentags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die zweite Runde endet dann am 11. März 2020. Dabei werden bis zu zehn Teilnehmer aufgefordert, ihre Konzepte zu „Realisierungsentwürfen“ auszuformulieren. Bis April 2020 soll das Wettbewerbsverfahren abgeschlossen sein. Ab 2021 könnte die bauliche Umsetzung folgen.

Thälmann soll für verschiedene Nutzer erlebbar werden

„Thema des Wettbewerbs ist die kritische Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart des Ernst-Thälmann-Denkmals. Gewünscht sind innovative künstlerische Konzepte, die zu einer Belebung des Ortes beitragen und das Denkmal und den Platzraum innerhalb des städtischen Kontextes für die unterschiedlichen Nutzer erlebbar machen“, heißt es in der Beschreibung des Wettbewerbs. In Aussicht steht ein Preisgeld von insgesamt 6000 Euro, wobei der Sieger 3000 Euro erhält, der Zweitplatzierte 2000 Euro und der Drittplatzierte 1000 Euro.

Bezirksverordnete fordern modernere Darstellung des Denkmals

Das Ernst-Thälmann-Denkmal in Prenzlauer Berg war 1986 anlässlich des 100. Geburtstages des von den Nationalsozialisten ermordeten KPD-Vorsitzenden im Auftrag der DDR-Regierung errichtet worden. Eine Mehrheit in der Bezirksverordnetenversammlung Pankow wünscht sich eine modernere Darstellung und fordert eine Ergänzung, „die die Geschichte des Dargestellten und des Denkmals historisch kritisch aufarbeitet, kommentiert und anschaulich macht“.