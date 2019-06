Prenzlauer Berg - Alois S. darf keinen Alkohol am Spielplatz mehr aussschenken

Auf dem Spielplatz an der Ecke Stargarder Straße und Senefelderstraße soll Alkohol bald tabu sein. (Archivbild)

Prenzlauer Berg Grünen-Stadtrat untersagt Alkohol-Ausschank am Spielplatz

Fast 20 Jahre hat es niemanden gestört. Lothar Heer ließ auf einem Spielplatz an der Ecke Stargarder Straße und Senefelderstraße gleich neben seinem Tapas-Restaurant „Alois S.“ Getränke servieren – auch Alkohol war auf dem Sandkasten neben der Fußball-Fankneipe kein Problem und wurde aus Rücksicht auf die Kinder lediglich in Maßen genossen. Doch nun der Einschnitt. Seit kurzem drohen Heer und anderen Wirten in Pankow hohe Bußgelder, sollte sie das Ordnungsamt dabei ertappen, wie Mitarbeiter Eltern ein alkoholisches Getränk auf dem Spielplatz reichen. Selbst Radler und leichte Weinschorlen sind tabu, seitdem Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) die Berliner Spielplatzverordnung neu auslegt.