Verkehr in Berlin Aktionen für die Verkehrswende - selbst die Tram steht still

Berlin. Zu Fuß gehen, wo sich Kolonnen von Autos ins Stadtzentrum drängen, die Straße blockieren als Zeichen gegen Luftverschmutzung und tägliche Staus – am Sonnabend, 15. Juni, dem Tag der Verkehrssicherheit, stehen zwei Demonstrationen in Pankow und eine dritte in Wedding im Zeichen einer Verkehrswende, die zu langsam kommt. So empfinden es zumindest Initiativen auf der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg und auf der Berliner Allee in Weißensee und auf der Müllerstraße im Bezirk Mitte.