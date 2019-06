Senat plant Abriss der Brücke am S-Bahnhof Schönhauser Allee

Berlin. Nach einer Messung der Statik an der Brücke über dem S-Bahnhof Schönhauser Allee sieht die Senatsverwaltung für Verkehr keine Möglichkeit mehr, das Bauwerk zu erhalten. Die Konstruktion über den Graben der Ringbahn am S-Bahnhof Schönhauser Allee muss abgerissen und völlig neu gebaut werden – dies hat der Sprecher Jan Thomsen nun bestätigt. Dabei geht es nicht um Beschädigungen, sondern um massive Alterserscheinungen. „Ein Neubau der Brücke ist aufgrund des Bauwerkszustands erforderlich – sie hat schlicht ihre Lebensdauer erreicht“, teilt Thomsen als Begründung mit. Manche Teile der Brücke stammen noch aus dem Jahre 1888, als die Straße und der Bahngraben erbaut wurden.

Baubeginn frühestens in Jahre 2024

Erst wenig Details sind spruchreif, aber das Ausmaß der Bauarbeiten lässt eine gravierende Belastung für den gesamten Nordosten Berlins erahnen. Denn die Schönhauser Allee ist eine der wichtigsten und meist befahrenen Verkehrstrassen ins Berliner Stadtzentrum – und langwierige Sperrungen sind wohl unvermeidbar. Laut der Senatsverwaltung für Verkehr befindet sich das Projekt „Ersatzneubau Schönhauser-Allee-Brücke“ derzeit noch in der Phase der Grundlagenermittlung. Schon für die Planung ist eine EU-weite Ausschreibung nötig. Ziel ist es, bis zum 1. Quartal 2020 einen Entwickler zu verpflichten. Erst danach lassen sich Details zur Planung und Terminkette festlegen.

Denkmalgeschützter U-Bahnhof ist vom Umbau nicht betroffen

Auch ein Verkehrskonzept für die Umfahrung der Baustelle können Planer erst in dieser Phase vorlegen. Wegen des großen Vorlaufs ist mit einem Baubeginn nach jetzigem Stand nicht vor 2024 zu rechnen. Und erst 2030 sollen die Arbeiten beendet sein.

Inwiefern sich das Großprojekts auch auf den Betrieb der U-Bahnlinie U2 und des Hochbahnhofs an der Schönhauser Allee auswirken wird, ist noch unklar. Fest steht, dass der Bahnhof von der Baumaßnahme nicht direkt betroffen ist, weil er die Brücke ohne Stützen überspannt. Auch das Einkaufszentrum Schönhauser Allee Arcaden, das sich an dieser Stelle befindet, wird nicht von den Arbeiten an der Brücke berührt. Wie groß die Einschränkungen für Geschäfte und Kunden sein werden, ist aber noch offen.

Senat hält 21 Millionen Euro bereit

Einen größeren Aufwand könnte der Denkmalschutz der 1911-13 nach Plänen von Alfred Grenander erbauten Station mit sich bringen. Abstimmungen mit Denkmalschützern braucht es auch bei fünf Relieftafeln des Künstlers Günter Schütz, die sich auf der Westseite der Brücke an einer Begrenzungsmauer befinden. Wie die neue Brücke an der Schönhauser Allee aussehen wird, dazu mach die Senatsverkehrsverwaltung noch keine Angaben. Auch dies ergibt sich erst aus einem späteren Stand der Planung. Für das Bauvorhaben ist eine Investition in Höhe von 21 Millionen Euro angemeldet.