Personalnot Hochzeitspaare in Pankow müssen Monate auf Termine warten

Berlin. Zur Hochsaison für Hochzeiten ist das Standesamt Pankow in Not geraten – und das zum wiederholten Male. Wer einen Termin für die Formalitäten der Eheschließungen anberaumen will, muss derzeit drei bis vier Monate warten, warnt das Bezirksamt Pankow auf seiner Internetseite. „Weiterhin starke Einschränkungen im Dienstbetrieb des Standesamtes“, lautet die Meldung, mit der man bei Heiratswilligen um Verständnis bittet. Man empfehle wegen der langen Wartezeiten dringend, die Hochzeitsplanung erst dann vorzunehmen, wenn die Anmeldung gelungen ist. Die Begründung für den bürokratischen Engpass: „Aufgrund eines akuten Personalmangels – es fehlen vor allem ausgebildete Standesbeamtinnen und -beamte – sowie eines weiterhin hohen Krankenstandes kommt es zu erheblichen Wartezeiten bei der Terminvergabe für die Anmeldung einer Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft“.