Bis zu 110 Kilo schwer Bronze-Teile von Denkmal in Prenzlauer Berg gestohlen

Vermutlich am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter aus einem Park in Prenzlauer Berg Teile einer Bronze-Skulptur gestohlen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der Beute um einen Bronzezylinder inklusive Fundament mit einem Gewicht zwischen 100 und 110 Kilogramm. Gestohlen wurde auch eine 80 bis 90 Kilogramm schwere Bronzekugel mit dem dazugehörigen Fundament. Bauarbeiter bemerkten am Montagmorgen, dass die Bronze-Elemente fehlten. Die gestohlenen Teile gehörten zum Denkmal für den Lehrer und Erzieher Friedrich Fröbel (1782–1852), der als Begründer des Kindergartens gilt. Die Kriminalpolizei fragt: Wem wurden die Bronze-Elemente zum Kauf, Tausch oder als Pfand angeboten? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Elemente geben? Hinweise nimmt die zuständige Dienststelle der Polizei unter Tel. 4664 944 401 oder unter lka444@polizei.berlin.de entgegen.