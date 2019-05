Nach Vandalismus: Stacheldraht sichert Pankower Park

Pankow. An den martialischen Anblick von Stacheldrahtrollen können sich Familien im Pankower Bürgerpark nur schwer gewöhnen. Doch nachdem im April Unbekannte über Nacht die Engelsfiguren vom Dach des Rosenpavillons rissen und einen Schaden von 50.000 Euro anrichteten, zog das Bezirksamt Konsequenzen – und ließ die Baustelle rigoros sichern.

Aber selbst Stacheldraht am Rosenpavillon bringt nur beschränkten Schutz vor Vandalismus. Im Bürgerpark werden die fünf neuen Parkläufer, die das Bezirksamt in diesem Sommer zum Einsatz bringen will, ihre erste Bewährungsprobe erleben. „Noch suchen wir nach einem Träger. Denn die Manager brauchen eine pädagogische Betreuung“, erklärt Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne).

Neben dem Bürgerpark werden zwei weitere Grünanlagen im Fokus der Aufpasser sein: Im Mauerpark gilt es den Konflikt um Ruhestörung zu befrieden. Zwar hatte Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke) kürzlich ein Regelwerk vorgestellt, um die Lärmbelästigung zu senken – es sieht zum Beispiel vor, dass sich Musiker in Richtung Osten ausrichten sollen. Aber nur wenn Verstöße gegen die Regeln auch angemahnt werden, dürfte tatsächlich Ruhe einkehren. Personell war das Ordnungsamt laut Stadtrat Daniel Krüger (für AfD) kaum in der Lage, den Geräuschpegel zu senken.

Dritter Einsatzort der neuen Parkläufer in diesem Sommer: der Park am Weißen See. Als Probleme gelten Übernutzung der Uferbereiche, Wildpinkeln und Vermüllung. Ähnlich wie in den anderen beiden Grünanlagen ist auch hier ein Netzwerk aus ehrenamtlichen Helfern aktiv. Dass sich die neuen Aufpasser mit den vorhandenen freiwilligen Kräften arrangieren sollen, hält Stadtrat Kuhn für eine Grundvoraussetzung des Projekts – „denn, was wir nicht wollen, ist eine Bürgerwehr“.