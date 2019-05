Nachbarn können Baustelle des Viehhofs besichtigen

Welche Farbe gehört ins Gewölbe der Backsteinhallen? Wie lässt sich das Industriedenkmal originalgetreu rekonstruieren ohne seine Tauglichkeit als Gewerbestandort zu verlieren? Bei der Sanierung der alten Schlachthallen des früheren Zentralviehhofs an der Landsberger Allee zählen die Details. Der Denkmalschutz, der Brandschaden aus dem April 2018, die Ansprüche der zukünftigen Nutzung – all das spielt auf der Großbaustelle zusammen.

Neubau soll 20 Meter hoch aufragen

Bis zum Jahre 2021 will der slowakische Projektentwickler HB Reavis die letzte Brache des früheren „Magen Berlins“ in einen Bürostandort verwandeln, der für Start-ups und Kreativfirmen attraktiv sein soll. Dann gilt es, 49.000 Quadratmeter Fläche in vier historischen Backsteinhallen und einem dahinter liegenden 20 Meter hohen Neubau mit Leben zu füllen. Der Projektname „Dstrct“ soll das New Yorker Fleischerviertel Meatpacking District erinnern, das den Sprung zum Kreativquartier schon vollzogen hat.

In den denkmalgeschützten Hallen wurden früher Schweine geschlachtet und verkauft.

Foto: Thomas Schubert

Was die künftigen Mieter und Anwohner der Kieze im Drei-Bezirke-Eck zwischen Pankow, Friedrichshain und Lichtenberg erwartet, hat nun Architekt Henry Pudewill erstmals öffentlich präsentiert. Er sagt: Es soll ein Mehrwert für die Umgebung entstehen – deshalb wird die Otto-Ostrowski-Straße, ein Abzweig der Landsberger Allee, zu einem acht Meter breiten Boulevard umfunktioniert. Angedacht sind auch ein öffentlicher Stadtplatz und ein Café in diesem Bereich. Als Pluspunkte für künftige Mieter stellt Pudewill die 728 Fahrradabstellplätze heraus. Für Entspannung im Neubau sorgen gläserne Innenhöfe, in denen Bäume wachsen – und ein japanischer Zen-Garten an der östlichen Seite.

Verhandlungen mit Start-up-Unternehmen laufen

Nach Fertigstellung soll das Quartier laut Pudewill dem „Well Building Standard“ entsprechen und damit eine besonders gesunde Arbeitsumgebung bieten. Zu den künftigen Mietern macht HB Reavis noch keine Angaben. Man verweist auf Gespräche mit Interessenten aus dem Bereich „Start-up und Research.“ „Es werden mehrere Tausend Menschen dort arbeiten“, kündigt Architekt Pudewill ab.

Besichtigung am 24. Mai

Von den Baufortschritten können sich Anwohner zum Tag der Nachbarschaft am Freitag, 24 Mai selbst überzeugen. Von 15 bis 18 Uhr lässt sich das Areal dann im Rahmen von Führungen erkunden. Es geht dabei wohl auch darum, die Kritik an früheren Plänen für die Schlachthallen aufzufangen. Denn das ursprüngliche Vorhaben, das Areal zu einem weiteren Einkaufszentrum zu entwickeln, hatte heftige Kritik ausgelöst und das Vorhaben blockiert. Laut Pudewill wird der Umbau zum Bürostandort ein harmonischeres Ergebnis erzeugen – und einen Nebeneffekt bringen, den Nachbarn begrüßen dürften: Das zusätzliche Verkehrsaufkommen wird gegenüber dem alten Center-Konzept nahezu halbiert.