Ausstellung zur Familie Heyn im Museum Pankow

In der Museumswohnung des Fabrikanten Fritz Heyn wollen Antisemitismus-Forscher der TU Berlin neue Erkenntnisse sammeln.

Berlin. Wie der Fabrikant Fritz Heyn mit seiner Familie lebte, lässt sich seit nunmehr 45 Jahren in seiner originalgetreu erhaltenen Wohnung erfahren. In der Beletage der Heynstraße 8 hat das Bezirksmuseum Pankow die Dauerausstellung „Bürgerliches Leben um 1900“ eingerichtet. Am Sonntag, 5. Mai, könnte sich die bekannte Betrachtung des trauten Familienlebens allerdings ändern. Dann startet um 15 Uhr die neue Werkstattausstellung „Die Heyns – es stehen Fragen im Raum.“