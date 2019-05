Wackenbergstraße: Wo Lkws mitten durchs Wohngebiet donnern

Holpriges Kopfsteinpflaster, Sattelschlepper und rings herum ein Spalier aus Wohnhäusern – die Wackenbergstraße im Pankower Ortsteil Niederschönhausen bietet ungünstigste Voraussetzungen für ein entspanntes Leben im Berliner Norden. Dass sich mitten im Wohngebiet etliche Werkstätten, Abfall- und Transportunternehmen niedergelassen haben, war dem Plan des Bezirksamts aus den 90er-Jahren geschuldet, die wirtschaftlich schwache Gegend zu beleben.

Längst hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, um den Zielkonflikt zwischen Gewerbeinteressen und gesunden Wohnverhältnissen zu entschärfen. Zu den Forderungen gehören die Sanierung der maroden Fahrbahn, die Beschränkung der Tonnage von Lastwagen – und vor allem die Änderung der Verkehrsführung. Denn der Schwerlastverkehr kann viele der Gewerbehöfe auch auf anderen Wegen erreichen, ohne die Bewohner der Wackenbergstraße zu stören. „Niemand hat mit uns darüber gesprochen, welche Betriebe sich hier ansiedeln“, protestiert Anwohner Klaus Fiessinger, der sich in der Bürgerinitiative engagiert.

Abschleppdienst will Anwohnerstraße freiwillig meiden

Jetzt aber sucht das Bezirksamt den Dialog. Am Mittwoch, 7. Mai, ab 18 Uhr sind die Nachbarn zu einer Anwohnerversammlung eingeladen. Im BVV-Saal des Bezirksamts im Haus 7 an der Fröbelstraße 17 wollen die Verantwortlichen über den Stand eines Bebauungsplanverfahrens informieren, das die Verhältnisse ordnen soll. Gemeinsam wollen Bezirksverordnetenvorsteher Michael van der Meer (Linke) und der Initiator der Versammlung, Olaf Handrick, als Fragen beantworten. Im Idealfall wird am Ende feststehen, wie das gemischte Wohn- und Gewerbegebiet zur Ruhe kommen soll.

Auch den Pankower Verkehrspolitikern sind die Probleme vertraut. „Dass der Bezirk hier nicht bereits bei der Ansiedlung einschritt, liegt am fehlenden Bebauungsplan für das historisch gewachsene Gewerbegelände. Und es gab diesen Plan nicht, weil Pankow erst das Problem nicht erkannte, später aber so in der Schuldenfalle saß, dass keine Stadtplaner zur Verfügung standen, die das Gelände hätten bearbeiten können“, analysiert Grünen-Verordnete Christiane Heydenreich die Lage. Ein neuer Bebauungsplan, wie ihn das Bezirksamt jetzt nachträglich festsetzen will, könnte der Ausdehnung des Gewerbes Grenzen setzen und das Durcheinander regeln – er braucht aber bis zum Inkrafttreten wohl rund zwei Jahre Zeit.

Trotz der Hängepartie sehen die Anwohner der Wackenbergstraße momentan leichte Anzeichen der Entspannung. Denn ein ansässiger Abschleppdienst, der 24 Stunden im Einsatz ist, sagte freiwillig zu, die Anwohnerstraße künftig zu meiden.