Digitaler Wochenmarkt: Marktschwärmerei im Garten Eden

Per Smartphone bestellt, in Papiertüten übergeben: Die Marktschwärmerei verbindet Digitales mit Analogem.

Berlin. Es ist Dienstag, da ploppt die E-Mail auf. Post vom Marktschwärmer-Netzwerk. „Du hast in dieser Woche noch gar nichts bestellt“, heißt es im ersten Satz. Kein Vorwurf, sondern eine praktische Feststellung. Denn wer jetzt keine Order tätigt, der wird zwei Tage später am Marktstand leer ausgehen. Am Donnerstag nämlich bieten Händler an ihrer mobilen Theke nicht weit vom Wohnort nur das an, was man vorher mit ein paar Eingaben am Bildschirm übermittelt hat – und sogleich bezahlt. Natürlich digital. Wer also am Dienstag keine Bestellung aufgibt, bekommt an Donnerstag keinen Eichblatt-Salat, kein Bauernbrot und keine Bio-Ravioli mit Gorgonzola-Füllung.