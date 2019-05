Berlin. Ein mysteriöses Leuchten am Himmel sorgt im Norden Berlins seit einigen Nächten für Verwunderung. Sein Ursprung: Das Gelände der Veranstaltungsfirma Black Box Music in Wilhelmsruh. Wie eine futuristische Industrieanlage ragt hier eine stählerne Konstruktion zwischen alten Backsteinbauten empor. Ein Kunstprojekt? Eine Filmrequisite?

Diese Mutmaßungen liegen tatsächlich dicht an der Wahrheit. Es handelt sich um die neue Bühne, mit der die Berliner Kultband Rammstein demnächst auf Tour gehen will. Diese Erklärung liefert nun ein Eintrag auf der Fan-Seite „Rammstein Communtiy – Germany“ bei Facebook. „So sieht die Neue Bühne aus. Gesehen bei Black Box Music in Berlin“, heißt es dort in einem Post mit mehreren Bildern der avantgardistischen Anlage im Tag- und Nachtzustand.

Die neue Bühne von Rammstein wird derzeit im Gewerbegebiet an der Hertzstraße getestet.

Foto: Thomas Schubert

Rammstein-Bühne: Lichtstrahlen auch in Wedding zu sehen

Sobald es dunkel wird, illuminiert die Bühne mit mehreren hohen Lichtstrahlen den Himmel. Zusammen bilden sie einen schwenkbaren, breiten Kegel, der sich auch kilometerweit entfernt in Wedding und Alt-Pankow beobachten lässt.

Details zu den Tests der Rammstein-Bühne waren von Black Box Music am 1. Mai nicht zu erfahren. Die Fläche wird von einem Wachschutz betreut, so dass sich keine Unbefugten der aufwendigen Requisite nähern können.

Rammstein-Tour beginnt am 27. Mai

Für viele Fans dürfte es trotzdem die einzige Möglichkeit bleiben, die neue Bühnenkreation live zu erleben – denn die Tour, die am 27. Mai in Gelsenkirchen beginnt und Auftritte in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien, den Niederlanden und Russland umfasst, ist seit Monaten ausverkauft. 800.000 Karten waren in kürzester Zeit vergriffen.

Die Tour-Daten von Rammstein im Überblick:

27. Mai: Gelsenkirchen, Veltins-Arena

28. Mai: Gelsenkirchen, Veltins-Arena

1. Juni: Barcelona, RCDE-Stadion

5. Juni: Bern, Stade de Suisse

8. Juni: München, Olympiastadion

9. Juni: München, Olympiastadion

12. Juni: Dresden, Rudolf-Harbig-Stadion

13. Juni: Dresden; Rudolf-Harbig-Stadion

16. Juni: Rostock, Ostseestadion

19. Juni: Kopenhagen, Telia Parken

22. Juni: Berlin, Olympiastadion

25. Juni: Rotterdam, De Kuip

28. Juni: Paris, Paris La Défense Arena

29. Juni: Paris, Paris La Défense Arena

2. Juli: Hannover, HDI Arena

6. Juli: Milton Keynes, Stadium MK

10. Juli: Brüssel, Stade Roi Baudouin

13. Juli: Frankfurt/Main, Commerzbank-Arena

16. Juli: Prag, Eden Aréna

17. Juli: Prag, Eden Aréna

20. Juli: Luxemburg, Roesner Festival Grounds

24. Juli: Chorzów, Stadion Slaski

29. Juli: Moskau, Lushniki Stadium

2. August: Sankt Petersburg, Gazprom Arena

6. August: Riga, Lucavasala

10. August: Tampere, Ratina Stadion

14. August: Stockholm, Stockholm Stadion

18. August: Oslo, Ullevaal Stadion

22. August: Ernst-Happel-Stadion

23. August: Ernst-Happel-Stadion



Am 22. Juni präsentieren sich Rammstein im ausverkauften Olympiastadion dem Berliner Publikum. Im selben Gewerbegebiet in Wilhelmsruh befindet sich im Übrigen auch der Rammstein-Fanstore, der zu unregelmäßigen Zeiten sonnabends öffnet und Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Dort vertreiben Rammstein in den ehemaligen Hallen der VEB Bergmann-Borsig zum Beispiel Wein unter dem Label „Rosenrot“ oder Fußmatten mit dem Aufdruck „Willkommen in der Dunkelheit.“ Auch Requisiten von früheren Touren sind im Store ausgestellt.

Band erhielt Denkmalpreis des Landes Berlin

Für die denkmalgerechte Restaurierung der Industriehallen erhielt die Band sogar den Denkmalpreis des Landes Berlin. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt die Premiere der neuen Single „Radio“, als Rammstein den Videoclip des Stücks ohne Ton an eine Hauswand projizieren ließen.