Kindertrödelmarkt auf dem Helmholtzplatz gerettet

Berlin. Eigentlich war die Sache vorbei. Im Streit um die Genehmigung des Bezirksamts Pankow für den Kinderflohmarkt auf dem Helmholtzplatz schien im 13. Jahr seines Bestehens keine Lösung mehr in Sicht zu sein. Denn der Bezirk hatte bemängelt, dass der gemeinnützige Markt inzwischen gewerbsmäßige Strukturen erreicht hat und entsprechend höhere Gebühren erhoben. Doch jetzt fand sich doch noch ein Kompromiss.

Veranstalter dürfen Gebühr in Raten zahlen

So wird der Antrag der Veranstalter auf Sondernutzung des Platzes für 2019 doch wieder bewilligt – gegen eine Gebühr, die das Veranstaltungsteam zur Not auch abstottern kann. „Diese Gebühr kann der Veranstalter auf Raten zahlen, wenn es mal keine ausreichenden Einnahmen an den Ständen gibt“, erklärt der verantwortliche Stadtrat Vollrad Kuhn (Grüne).

Am 5. Mai soll der Kindertrödelmarkt auf dem Helmholtzlatz in die neue Saison starten und die Fläche sechs Mal in diesem Jahr bespielen dürfen. Veranstaltet wird das Spektakel mit bis zu 80 Ständen vom Mach-mit-Kindermuseum in der Senefelder Straße. Die Idee dahinter: Kinder sollen lernen zu wirtschaften und alte Besitztümer wie zu klein gewordene Kleidung nicht einfach wegzuwerfen.