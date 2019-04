Schönhauser Allee bis zum 18. April teilweise gesperrt

Wegen Prüfarbeiten an der S-Bahnbrücke kommt es in Höhe der Schönhauser Allee Arcaden zu Sperrungen.

Berlin. Autofahrer müssen auf der Schönhauser Allee in Höhe des S- und U-Bahnhofs noch bis Donnerstagabend mit Behinderungen rechnen. Hier befindet sich eine Brücke über dem Graben der Ringbahn, die der Senat derzeit auf ihre Standfestigkeit überprüfen lässt. Dazu muss der rechte Fahrstreifen, zum Teil auch die mittlere Spur in Fahrtrichtung Pankow zeitweise gesperrt werden. Besonders eng es am 17. Und 18. April jeweils von 7 bis 15 Uhr. Dann bleibt nur ein einziger Fahrstreifen frei, was eine hohe Staugefahr bedeutet.

Die Prüfung wurde anberaumt, weil derzeit wegen den Bauarbeiten an der Ringbahntrasse kein Zugverkehr stattfindet und Techniker dadurch auch von unten Zugang zur Brücke haben. Zu Einschränkungen kommt es auch bei der Straßenbahn- und Nachtbushaltestelle stadtauswärts in Richtung Pankow. Sie wird während der Prüfarbeiten an eine andere Stelle verlegt. Die eigentliche Prüfung der Brückenstatik ist bereits abgeschlossen. Jetzt gehe es darum, die Tragfähigkeitsreserven mit einer Probebelastung untersuchen, teilte die Verkehrsinformationszentrale des Senats mit.