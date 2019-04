Pankow: Spitzenforschung ist ein Schlüssel für den Aufschwung

Nach den Wendejahren folgte der Niedergang – heute preisen Marketingexperten das Gebiet um den Technologiepark Adlershof als „klügsten Kiez Berlins.“ Spitzenforschung und zukunftsorientierte Firmen bewirkten einen Aufbruch, der dem Stadtraum Glanz verlieh. Ein Jahrzehnt später scheint sich dies an einem Ort zu wiederholen, den nicht viele auf dem Schirm haben: in Buch.

Hier steht der Campus an der Karower Chaussee vor einer Erweiterung, nachdem dieser Pankower Technologiepark über Jahre an Renommee gewann. Parallel dazu treiben Senat und Bezirksamt Wohnungsbauvorhaben voran, an deren Ende sich die Einwohnerzahl verdoppeln könnte. Was weichen muss, sind DDR-Relikte. Für die Ruinen der Regierungskrankenhäuser ist im Buch der Zukunft kein Platz.

Erst Hightech, dann junge Firmen und Zuzügler

Hier zeigt sich, was strauchelnde Stadtgebiete wirtschaftlich und sozial nach vorn bringt. Wo Hightech gedeiht, folgen junge Firmen und Zuzügler, die sich kurze Wege zum Arbeitsplatz wünschen. So funktionierte es in Adlershof, und so könnte es in Siemensstadt klappen, wo ein Konzern die Entwicklung mit Millionensummen rapide beschleunigen kann. Ein Modell, das sich für alle lohnt.

Auch private Investoren, die das Potenzial früh erkennen, sind Teil solcher Transformationsprozesse. Auch das zeigt sich am Beispiel Buch. Im Ludwig-Hoffmann-Quartier erkannten Geldgeber, dass historische Klinikgebäude zum hippen Zuhause taugen. So wohnt man in Buch nicht nur in sanierten Plattenbauten, sondern auch in Lofts.