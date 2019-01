Leserforum zur Zukunft von Pankow - Machen Sie mit!

Berlin. Pankow ist der einwohnerstärkste Berliner Bezirk und hat die 400.000-Einwohner-Marke längst überschritten. Und noch immer ist kein Ende des Zuzugs in Sicht. Laut Prognosen des Senats werden die dreizehn Ortsteile auch weiterhin die Spitze beim Bevölkerungswachstum markieren. Eine Tatsache, die für stadtentwicklungspolitische Herausforderungen und Konflikte sorgt. Wo sollen neue Wohnviertel entstehen? Wo sollen die Kinder der Zugezogenen zur Schule gehen? Diese Fragen sind vor allem in den Entwicklungsgebieten Blankenburger Süden, dem Pankower Tor und an der Michelangelostraße entscheidend, wo insgesamt 10.000 neue Wohnungen entstehen könnten. Mindestens. Denn vor allem in Blankenburg befürchten Initiativen, dass sich das Neubaugebiet noch weiter ausdehnen könnte und dabei kleinere Siedlungen und Erholungsflächen verdrängt.

Auch wenn man von den großen drei Projekten absieht, zeigt sich im Stadtbild: Überall werden Baulücken geschlossen und Kieze nachverdichtet. Das führt zu „Wachstumsschmerzen“, sowohl in Verkehrsfragen als auch bei Bildung und Erziehung. Weil sie um den Mangel an Schul- und Kitaplätzen wissen, begeben sich Familien schon während der Schwangerschaft auf die Suche. Grund genug also, sich mit Pankow in einem öffentlichen Forum intensiv zu beschäftigen. Die Berliner Morgenpost bietet ihren Lesern die Möglichkeit, sich am Dienstag, 22. Januar, aus erster Hand über die Entwicklung des Bezirks zu informieren und mit unseren Experten darüber zu diskutieren, wie er attraktiv bleiben kann.

Wie viel Wachstum verträgt Pankow?

Unser erstes Leserforum in der Reihe „Morgenpost vor Ort“ in diesem Jahr trägt den Titel „Pankow – Probleme und Perspektiven eines Bezirks“. Es beginnt um 19 Uhr im Großen Ratssaal des Rathauses Pankow, Breite Straße 24a–26, und dauert etwa zwei Stunden. Das Podium ist mit Experten besetzt, die das Geschehen im Bezirk aus unterschiedlichen Perspektiven verfolgen. Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn (Linke); Thomas Brandt, Vorsitzender des Vereins „Für Pankow“; Juliane Bartel, Vorsitzende des Bezirkselternausschusses Pankow; Thomas Zoller, Vorsitzender des Vereins für nachhaltige Verkehrsentwicklung und Thomas Schubert, Pankow-Reporter der Berliner Morgenpost, werden mit ihrem Gespräch den Abend eröffnen. Morgenpost-Autor Hajo Schumacher übernimmt dabei die Moderation.

Nach der etwa 70 Minuten langen Podiumsdiskussion ist das Publikum gefragt. Teilnehmer des Forums können ihre Fragen stellen; sie sollen sich einmischen in die Debatte. Die Teilnahme ist für unsere Leser kostenlos, sie müssen sich allerdings zuvor in unserer Redaktion anmelden. Wie das funktioniert, lesen Sie im Infotext unten rechts.

Das erste Thema des Leserforums ist die zukünftige Entwicklung von Pankow, insbesondere in den Bereichen Stadtentwicklung und Wirtschaft. Wie viel Wachstum verträgt Pankow? Welche Freiräume müssen erhalten bleiben? Wächst die Infrastruktur rechtzeitig mit? Solche Fragen beschäftigen Anwohner des Thälmann-Parks ebenso wie Neu-Berliner in Buch oder Kleingärtner im Blankenburger Süden.

Als zweites Thema kommt die Verkehrssituation in den verschiedenen Ortsteilen zur Sprache. Dabei sollen die Belastungen, die durch Berufspendler entstehen, ebenso besprochen werden wie der sinnvolle Ausbau des Radverkehrs oder neue Strecken für Busse und Bahnen. Auch Bürgerwünsche zur Verkehrsberuhigung sollen zur Sprache kommen.

Dritter Schwerpunkt ist die Lage in der Schul- und Kitalandschaft. Wo klaffen Angebot und Nachfrage am meisten auseinander? Wo gibt es Rückstände bei Sanierung und Neubau? Wie gelingt es Pankow in den nächsten Jahren, 16 neue Schulen zu bauen, obwohl kaum noch geeignete Grundstücke zu finden sind? Antworten auf diese Fragen sind vor allem in Prenzlauer Berg dringend notwendig, wo inzwischen Park- und Sportplätze als Ausweichflächen für Schulcontainer herhalten müssen. Streit ist programmiert.

Pankow ist voll von Kiezen im Wandel. Im Komponistenviertel in Weißensee sieht man Familien einziehen, die gestern noch an der Schönhauser Allee zu Hause waren. Prenzlauer Berg erlebt derweil seine nächste Transformation. Vom Zuhause der DDR-Widerständler zum Nachwende-Szeneviertel verwandelt, wird das Quartier zum Zuhause für trendbewusste Bürgerliche aus aller Welt. Noch höhere Mieten und die Verdrängung Alteingesessener sind Begleiter der ständigen Weiterentwicklung. Zugleich entpuppt sich der Ortsteil als Versuchsgebiet für den Verkehr von morgen. Wird die rechte Spur der Schönhauser Allee zur Fahrradtrasse? Auch nach den Rückschlägen im vergangenen Jahr halten Planer im Bezirk und Senat am Umbau fest.

Und im Norden von Pankow? Da kommt das Straßennetz an seine Grenzen, weil immer mehr Autos und Transporter aus dem Barnim durch die Wohngebiete ins Zentrum steuern. In Buch, Blankenburg, Karow und Niederschönhausen stöhnen Anwohner angesichts der immer längeren Staus.

So hängen die großen Probleme Pankows miteinander zusammen. Bei unserem Leserforum wollen wir die wichtigsten Themen zur Sprache bringen: die Herausforderungen der wachsenden Stadt, die ungelösten Konflikte im Verkehr und die Bildung. Kommen Sie zum Forum und reden Sie mit!

So können Sie am Leserforum teilnehmen

Das Leserforum „Berliner Morgenpost vor Ort“ zum Thema „Pankow – Probleme und Perspektiven eines Bezirks“ beginnt am Dienstag, 22. Januar, um 19 Uhr im Großen Ratssaal des Rathauses Pankow, Breite Str. 24a–26. Es dauert zwei Stunden. Die Teilnahme ist für unsere Leser kostenlos.

Voraussetzung zur Teilnahme ist eine Anmeldung in unserer Redaktion unter dem Kennwort „Morgenpost vor Ort“. Das geht ganz einfach per E-Mail an aktionen@morgenpost.de, per Fax an die Nummer 030/887 27 79 67 oder per Postkarte/Brief an die Berliner Morgenpost, Redaktion Lokales, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin.

Teilen Sie uns bitte mit, wie viele Plätze Sie benötigen. Abonnenten der Berliner Morgenpost können gern ihre Abonummer dazuschreiben, sie werden bei der Platzvergabe bevorzugt berücksichtigt. Die Anmeldungen werden nach Eingang bearbeitet und müssen spätestens bis Montag, 21. Januar, 12 Uhr, in unserer Redaktion vorliegen.

Das Rathaus Pankow ist sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Straßenbahnlinie M1 sowie die BVG-Buslinien 155, 250 und 255 halten direkt am Rathaus und fahren alle auch den U- und S-Bahnhof Pankow an. Dieser ist rund zwölf Gehminuten vom Rathaus entfernt. Parkplätze gibt es im begrenzten Umfang in den umliegenden Straßen sowie kostenpflichtig im Parkhaus des Einkaufszentrums Rathaus-Center Pankow (geöffnet bis 22 Uhr).

Diese sechs Experten sitzen auf dem Podium:

Sören Benn (50) wurde im Oktober 2016 zum Bezirksbürgermeister von Pankow gewählt. Der Linken-Politiker verantwortet die Ressorts Kultur, Finanzen und Personal. Er wurde in Kyritz geboren und hatte vor seiner Laufbahn als Politiker drei verschiedene Berufe: Baufacharbeiter, Pädagoge und Schauspieler.

Sören Benn

Foto: BM

Thomas Zoller (48) stammt aus dem Breisgau, zog im Jahr 2000 nach Berlin und arbeitet als Arzt. Der Vorsitzende des Vereins für nachhaltige Verkehrsentwicklung fordert mit seiner Initiative ein Verkehrskonzept für den Norden Pankows und will die Wohngebiete vom Durchgangsverkehr entlasten.

Thomas Zoller

Foto: BM

Juliane Bartel (48) ist seit vier Jahren Vorsitzende des Bezirkselternausschusses Pankow. Die Diplom-Ingenieurin für Elektrotechnik arbeitet in einem Unternehmen, hat zwei Kinder und wohnt mit ihrer Familie in Alt-Pankow. Die gebürtige Berlinerin beklagt ein oft schlechtes Zusammenspiel von Senat und Bezirk.

Juliane Bartel

Foto: Privat

Thomas Brandt (69) ist Erster Vorsitzender des Vereins „Für Pankow“ und Experte für Bauen. Er wurde im Bezirk geboren und hat immer dort gelebt. Der studierte Kristallograf entwickelte vor der Wende Industrieanlagen und betreute nach dem Mauerfall Projekte bei einem Wohnungsbauträger.

Thomas Brandt

Foto: BM

Thomas Schubert (36) wurde in Berlin geboren und arbeitet seit 16 Jahren als Autor und Fotograf für Zeitungen und Magazine. Im Lokalressort der Berliner Morgenpost berichtet der Redakteur über das Neueste aus Pankow, wo er seit 2016 mit seiner Freundin lebt.

Thomas Schubert

Hajo Schumacher (54), Morgenpost-Autor und -Kolumnist, moderiert die Diskussionsrunde. Der studierte Journalist und Politikwissenschaftler, in Münster geboren, arbeitet für Magazine, Hörfunk, Online und Fernsehen. Schumacher ist zudem Autor etlicher Bücher („Männerspagat“, „Restlaufzeit“).

Hajo Schumacher

Foto: Sergej Glanze

