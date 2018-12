Das Weihnachtsmärchen aus dem Pankower Bürgerpark

Berlin. Es geschah letztes Jahr zu Weihnachten, da überkam Cally Stronk beim Spaziergang mit ihrem Neffen eine Idee: Was wäre, wenn die Märchenfiguren aus Pappe – die alljährliche Feiertagsboten im Bürgerpark – zum Leben erwachen? Kurz darauf war die Geschichte des Pankower Weihnachtswunders schon abgetippt. Unter dem Titel „Die gefährliche Abkürzung“ entstand ein Weihnachtsmärchen, das die Atmosphäre im Park adaptiert und auf fantastische Weise weiterspinnt.

Gemeinsam mit ihrem Mann Christian Friedrich, dem Vorsitzenden des Bürgerpark-Vereins, schrieb die Kinderbuchautorin am Fest der Liebe das Herzstück einer neuen Märchensammlung, die Lokalkolorit und Sinn für die Lesegewohnheiten von heute verbindet. Keine der Geschichten braucht länger als drei Minuten, um erzählt zu werden. „Das hat mit Spannung zu tun“, sagt Stronk. Die Neugier eines Kindes lasse sich befeuern, wenn man das Buch im interessantesten Moment beiseite legt. Und so heißt das neue Buch aus dem Ravensburger-Verlag „1-2-3 Minuten Geschichten – Kunterbunte Weihnachten.“ Pünktlich ein Jahr nach der Idee liegt es nun in den Regalen.

Aber warum ist die Hommage an den beschaulichen Bürgerpark mit der Zeile „Die gefährliche Abkürzung“ betitelt? Gefährlich ist die Tour der jungen Heldin nur deshalb, weil sie unterwegs zur Schule erst den Bus verpasst und dann die Zeit vergisst. Dass dem Mädchen im Wald merkwürdige Figuren über den Weg laufen, bringt das Kind zunächst gar nicht mit Märchengestalten in Verbindung. „Auf den ersten Blick sind Rotkäppchen und die anderen Gestalten ganz normale Personen“, erzählt Stronk. Dabei sind mache der Anzeichen eindeutig: Wann trifft man schon zwei Kinder, die jemanden auffordern, an einem Haus zu knabbern? Dass es sich um Hänsel und Gretel handeln könnte, dämmert dem Mädchen erst am Ende. Nämlich als es schließlich in der Schule angelangt und die Lehrerin verkündet: Wir lesen heute Märchen.

Wie zwei Köpfe 40 Geschichten ersannen

Während manche der Geschichten von Cally Stronk einen kiezigen Charakter haben, verhandeln andere das Weltgeschehen. In der sechsteiligen Buchreihe „Leonie Looping“ ist zum Beispiel der Klimawandel ein Thema. In diesem Jahr erschien in dieser Serie der Titel „Ein elfenstarker Winter“. Und obwohl die Protagonistin ein Mädchen ist, lesen die Reihe erfahrungsgemäß vor allem Jungs. Mal geht es um die Verschmutzung der Ozeane, mal um die Erderwärmung. Und auch bekannte Persönlichkeiten finden sich in den Erzählungen wieder. So kann ein aufdringlicher Spatz mit roter Kappe eigentlich niemand anderen verkörpern als Donald Trump. Nach eigener Auffassung ist der Spatz etwas viel Wichtigeres: ein Adlerküken. „Kleine Kinder sagen spätestens an der Stelle: Der lügt aber“, sagt Christian Friedrich, der in Pankow eine Medienagentur leitet.

Das gemeinsame Schreiben haben er und seine Frau mehrmals geübt, aber mit ihrem Weihnachtsbuch auf die Spitze getrieben. „Mein Mann hat früher Humor unterrichtet und meine Geschichten ein bisschen aufpoliert“, erzählt Stronk. Bei den „1-2-3 Minuten Geschichten“ brauchte es schon aus quantitativen Gründen von vorn herein zwei Denker – „40 verschiedenen Handlungen lassen sich zusammen eben besser entwickeln.“ Oft seien die Gedanken zusammengeflossen wie in einer chemischen Reaktion, sucht Friedrich nach einer Beschreibung. Teilweise arbeiteten beide Autoren an ihren Computern am gleichen Dokument und feilten an mehreren Stellen der Geschichte „Das ist, als würden wir vierhändig Klavier spielen“, vergleicht Friedrich.

Gemeinsam ist das kreative Paar auch im Beirat der wiedereröffneten Parkbibliothek und führt dort Kinder an das Lesen heran. Wenn am heutigen Dienstag um 10 Uhr die Märchenfiguren vom Team des Künstlers Christian Badel wieder im Bürgerpark aufgestellt werden, sind Stronk und Friedrich zur Stelle. Und tragen den Kindern vor, was geschieht, wenn Rotkäppchen zum Leben erwacht.

1-2-3 Minuten Geschichten - Kunterbunte Geschichten von Cally Stronk und Christian Friedrich, Illustrationen von Pe Grigo, Ravensburger Verlag, 135 Seiten