Veterinäramt lässt Berliner Imker Bienen mit Gas töten

Goldgelber Honig – es ist das einzige, was Robert Gummi bleibt. Alle seine Pankower Bienen, die das süße Naturprodukt erzeugten, sind seit Mittwoch tot. Gummi musste sie vergasen. Der Imker verschloss die Eingänge und leitete Schwefelrauch in die Stöcke, weil es das Veterinäramt so verlangte. Und weil sich Richter des Berliner Oberverwaltungsgerichts der Entscheidung der Tiermediziner anschlossen. Zwei seiner zehn Bienenvölker in einem Garten in Wilhelmsruh wiesen Anzeichen eines Seuchenbefalls auf.

Nach einem mikrobiologischen Befund stand fest: Die Amerikanische Faulbrut hat Pankow erreicht. Wenn ein Volk an der Faulbrut erkrankt, zersetzen Bakterien die Larven der Bienen zu einem bräunlichen Brei voller Sporen. Schlimmstenfalls kann sich das Volk nicht mehr fortpflanzen und stirbt aus. Robert Gummi hatte keine Zeit mehr, den Richtern seine Sicht der Dinge vorzutragen, denn es handelte sich um ein Eilverfahren. Zu groß schien dem Gericht die Gefahr, Faulbrut-Sporen könnten in Berlin eine Epidemie auslösen.

Aber drohte tatsächlich ein Massensterben der Hauptstadt-Bienen? Gummi bestreitet die Gefahr entschieden. Und ärgert sich besonders über das rigide Vorgehen eines Veterinärs, der ihm auf schroffe Art und Weise die Massentötung seiner Bienen angeordnet haben soll. „Das war nicht Übervorsicht, das war Inkompetenz“, schimpft der Student. Er hat sich wochenlang mit der Bienenseuche beschäftigt und ist sicher: Der Befall war harmlos. „Man hätte die Völker sicher heilen können. Nur der Veterinär war anderer Meinung. Das war nicht klug – aber er hatte das Recht, die Tötung anzuordnen.“

Gefahr der Ansteckung durch die Imkerwerkzeuge

Im Grunde ist Gummi selbst schuld: Hätte er sich nicht freiwillig an einem Monitoring zur Gesundheit der deutschen Bienen beteiligt, wäre der Befall wohl nie entdeckt worden. Dann wären alle Völker noch am Leben. „Wahrscheinlich gibt es in Berlin so manchen Bienenstand, der befallen ist. Aber die Imker regeln es selbst und verbrennen die Waben. Und es klappt“, sagt der Student. Jetzt steht er vor den ausgeräucherten Stöcken und verbringt die Adventszeit damit, sie auszubrennen, damit keine Spore überlebt. Unter Imkern geht die Angst um. Das Pankower Veterinäramt, meinen sie, hat getrieben von der Gefahrenabwehr einen Präzedenzfall geschaffen. Wenn sich andere Bezirke dieser strengen Auffassung zum Faulbrut-Befall anschließen, dann könnte es zur Massentötung kommen.

Von solchen Bedenken ließ sich das Bezirksamt aber nicht leiten. Wie es die Richtlinien verlangen, hat man um den betroffenen Garten in Wilhelmsruh einen Sperrbezirk verhängt. Einen Kilometer um den Garten darf bis auf Weiteres niemand mehr Bienen oder Imkerausrüstung ein- oder ausführen. Ordnungsstadtrat Daniel Krüger (parteilos, für AfD) kann kein Fehlverhalten erkennen und verteidigt das harte Durchgreifen seiner Veterinäre. „Die Proben haben einen eindeutigen Befall bei zwei Völkern ergeben. Bei den anderen acht handelt es sich um hochgradig ansteckungsverdächtige Völker“, erklärt Krüger den Befund.

Denn es sei davon auszugehen, dass alle Bienen am Standort mit den gleichen Werkzeugen betreut werden und sich Sporen dadurch leicht übertragen. Mit dieser Einschätzung sei die Tötung aller Bienen gerechtfertigt. Für Gespräche mit besorgten Imkern ist Krüger offen. „Nicht alle kennen die Vorgaben und halten sich daran“, glaubt er. Umso wichtiger sei es, dass Veterinäre die Vorgaben mitteilen und durchsetzen. Man wolle unbedingt vermeiden, dass sich der Krankheitserreger weiter verbreitet.

Betroffener Bienenzüchter strebt juristische Klärung an

Bei einem Zwist zwischen Bienenfreunden und Behörden innerhalb von Pankow wird es nicht bleiben. Inzwischen hat sich der Berliner Landesverband des Imkerbunds eingeschaltet und das Handeln der Behörde im Fall von Robert Gummi scharf verurteilt. „Vermutlich ist es dem Bezirk Pankow noch gar nicht so richtig klar, was die Durchsetzung des Beschlusses des Amtsveterinärs für einen Aufschrei in der Berliner Imkerszene verursacht hat“ schreibt Sprecher Robert Tuchel. Der Verband fordert von der Berliner Politik eine Unterscheidung zwischen tatsächlich erkrankten und gesunden Bienenvölkern und eine stadtweite Untersuchung zur Erkrankung. Alle Forderungen sind Teil einer neuen Petition im Internet, die sich an das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksämter richtet.

Unter Bienenexperten gibt es unterschiedliche Ansichten, wie energisch man gegen die Amerikanische Faulbrut vorzugehen hat. Laut den Richtlinien zur Bienenhaltung kann man auch versuchen, ein „verdächtiges Volk“ zu heilen. Dazu würden befallene Teile der Stöcke ausgetauscht. In Amerika ist die Diagnose Amerikanische Faulbrut überhaupt kein Tötungsgrund. Dort setzen Imker auf Antibiotika-Therapien und lassen ihre Tiere am leben.

Letztlich ist das Vorgehen Ermessenssache der zuständigen Veterinäre. Und in Pankow fiel die Entscheidung zuungunsten des Imkers aus. Gummi will sich damit nicht abfinden und juristisch gegen den Bezirk vorgehen. Er kümmert sich derweil um seine Stöcke in anderen Bezirken. Womöglich lassen sich auch im verbliebenen Honig der Pankower Bienen Sporen feststellen. Der Imker wird ihn bedenkenlos essen. So tödlich die Faulbrut für Bienen sein mag – für Menschen ist sie harmlos.