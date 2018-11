Fotoaktion in Berlin: Ganz normale Pankower zeigen Gesicht

Berlin. Uli Fuchs streckt den Zeigefinger in die Linse, packt sich an die Kappe, zeigt sein frechstes Grinsen. Dirigiert vom Fotografen Felix Müller zeigt sich der Rentner der Reihe nach in allen möglichen lustigen Posen. Aber Uli bleibt dabei ganz er selbst – und das ist bei diesem Fotoprojekt das Wichtigste. „Na, gefällst du dir?“, fragt Felix Müller. Und Uli fasst sich an den Schirm seiner Kappe und brummt ein Ja.

Gesicht für Pankow zeigen, unverfälscht, mit ganz normalen Menschen – das ist das, worauf es beim Fotoprojekt des Rathaus-Centers ankommt. Ganz gewöhnliche Kunden dürfen in diesen Tagen auf eine kleine Bühne steigen und sich professionell fotografieren lassen. Die Bilder bekommen sie auf Wunsch anschließend zugeschickt – und eine Auswahl der besten Fotos soll demnächst bei einer Ausstellung im Einkaufszentrum zu sehen sein.

„Pankow will dich“, ruft Felix Müller immer wieder den Teilnehmern entgegen, während das Blitzlicht flackert. Es sind die verschiedensten Persönlichkeiten, denen der Ausruf gilt: Großmütter mit Trenchcoats, junge Väter mit verschlafenen Gesichtern – und natürlich Kinder. Sie zeigen beim Lachen Zahnlücken und stülpen Figuren über ihre Hände, die ansonsten bei Aufführungen des Puppentheaters im Center zum Einsatz kommen.

Einkaufzentrum wird im nächsten Jahr modernisiert

Aber längst nicht jeder Teilnehmer ist so fesch gekleidet wie Uli Fuchs. Sein ganzer Stolz ist eine Baseballkappe mit dem Wappen von Luxemburg. „Die haben mit meine Verwandten geschenkt, die dort wohnen“, erzählt der gebürtige Prenzlauer Berger. Inzwischen lebt der 65-Jährige zwar in Wedding, kommt aber für Verwandschaftsbesuche und zum Einkaufen immer noch gerne in seinen Heimatbezirk zurück. Er sagt: „Ich bin hier groß geworden. Pankow ist grün, groß und schön. Ich bleibe meinem Bezirk immer treu.“ Seine Teilnahme am Shooting geschieht durchaus auch aus Eigennutz: „Man kann sich fotografieren lassen, bekommt gute Bilder und es kostet nichts.“

Dass man aus Pankow kommt oder stammt, ist aber keinesfalls Pflicht, wie sich am Beispiel von Carola Werk aus Wandlitz zeigt. Sie fährt regelmäßig zum Einkaufen ins Rathaus-Center und sagt: „Ich finde, das Shooting mit normalen Leuten ist eine nette Idee. Und man selbst sieht sich ja immer gerne auf guten Fotos.“

Das Ergebnis des Blitzlichtgewitters könnte für Charakterköpfe wie Uli Fuchs der Einsieg werden in eine kleine Modellaufbahn. Für eine neue Werbekampagne will die zuständige Agentur Graco eine Hand voll Teilnehmer auswählen und dann noch einmal im großen Stil ablichten. Dann gibt es für die Auserwählten auch ein Honorar.

Hintergrund der Kampagne: Im kommenden Jahr feiert das Einkaufszentrum am Rathaus-Pankow sein 20-jähriges Bestehen und soll sich dann neu erfinden. "Refurbishment" heißt die Weiterentwicklung der Center im Markenting-Deutsch. Angesichts der Konkurrenz durch neuere Häuser versuchen die bestehenden, mit anderen Konzepten und frischem Interieur zu punkten. In diesem Jahr haben zum Beispiel die Borsighallen in Tegel ein solches „Refurbishment“ abgeschlossen. 2019 will das Rathaus-Center nachziehen. Und vielleicht hängt dann am Eingang ein Bild von Uli Fuchs.

Info: Das Fotoprojekt im Erdgeschoss des Rathaus-Centers, Breite Straße 20, wird am Freitag und Sonnabend fortgesetzt, jeweils von 10 bis 20 Uhr.

