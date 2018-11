Hamburger "Luxus-WCs" für Wildpinkler in Pankow

Fäkalien und Gestank am Bahnhof Pankow ärgern Anwohner und Pendler. Die SPD will jetzt Pissoirs anschaffen. Stückpreis: 30.000 Euro.

Pankow. Wer auf der Straße lebt und ein dringendes Bedürfnis verspürt, der hat ein Problem. Wohin mit der Notdurft? Trinker und Obdachlose am Bahnhof Pankow wählen eine naheliegende Lösung: Sie verrichten ihr Geschäft gleich hinter dem Fahrradparkplatz an einem Hang – zu später Stunde auch gerne direkt an den Wänden der Bahnhofshalle.

Genauso verhalten sich Wohnungslose, die wenige Kilometer südlich des Problemorts unter dem Viadukt der U-Bahnhline 2 Schutz suchen. Sie erleichtern sich dort, wo sie leben. Wegen des beißenden Uringeruchs geht kaum jemand noch unter dem so genannten „Magistratsschirm“ entlang, obwohl dieser regensichere Boulevard für 40 Millionen Euro teuer saniert wurde. Ob am Bahnhof Pankow oder an der Schönhauser Allee – selbst Anwohnern und Gewerbetreibenden, die Obdachlose gerne helfen möchten, sind den Gestank leid. Während das Bezirksamt, die BVG und die S-Bahn Berlin noch eine Lösung suchen, geht die örtliche SPD-Fraktion jetzt in die Offensive. Und fordert in einem Antrag die Beschaffung von kostenlosen Toiletten an den übel riechenden Plätzen.

Nun gibt es auf dem Markt einfache WC-Modelle aus Kunststoff. Aber während zum Beispiel die Veranstalter von Straßenfesten einfache „Dixi-Klos“ nutzen, bevorzugt der Pankower SPD-Fraktionsvorsitzende Roland Schröder ein Pissoir-Model, wie man es am Hamburger Hauptbahnhof und auf der Reeperbahn findet. Es ist mit zwei Aluminiumschüsseln und Sichtblenden ausgestattet und wird in Hamburg von einem Kapitän verziert, der zum "Schiffen" einlädt. Stückpreis: 30.000 Euro.

„Luxus-WCs“ in Hamburg wegen Gestanks in der Kritik

„Ja, es kostet“, räumt Schröder ein. „Aber längst nicht so viel wie die Toiletten von Wall.“ Diese City-WC-Anlagen haben nach Auffassung der Sozialdemokraten ohnehin ein Manko: für ihre Benutzung braucht man Geld. Und davon haben diejenigen, die auf der Straße leben, besonders wenig.

Aus Sicht von Schröder sind Obdachlose und Trinker gar nicht die Hauptübeltäter. Er meint: „Die Mehrheit der Wildpinkler sind Männer, die eigentlich zu Hause eine Toilette haben, aber meinen in der Öffentlichkeit gegen Wände pinkeln zu dürfen.“

In den Fachausschüssen werden die Pankower Bezirksverordneten nun über die Anschaffung der Toiletten nach Hamburger Vorbild beraten. „Das Bezirksamt soll sich für die Errichtung vergleichbarer Angebote im Bereich der am schlimmsten betroffenen U-Bahnhöfe im Bezirk einsetzen und dafür geeignete Partnerinnen und Partner finden“, heißt es im SPD-Antrag. Ein solcher Partner wäre die BVG. Wenn das Bezirksamt die Toiletten anschafft, könnten die Verkehrsbetriebe die Reinigung übernehmen, lautet der Vorschlag der Fraktion.

Wie wichtig es ist, kostenlose Toiletten häufig zu reinigen, zeigt sich ebenfalls am Hamburger Vorbild. Dort berichteten die Medien nach der Anschaffung im Jahre 2014 von üblem Gestank. Der stand stark im Kontrast zum Anspruch der 30.000 Euro teuren „Luxus-WC“, wie die örtliche Presse schrieb. Deshalb wird inzwischen viel häufiger geputzt als geplant.

Egal ob in Hamburg oder in Berlin: Wildpinkel-Ecken entstehen vor allem dort, wo sich vor allem Männer viel im freien Aufhalten. Lange Zeit galt die Jebensstraße und die Bahnunterführung an der Kantstraße in Charlottenburg als Schwerpunkt. Eine Wende brachte 2015 das Hygienecenter der Berliner Stadtmission am Zoologischen Garten. 300.000 Euro investierte damals die Deutsche Bahn in den Bau des Centers in den Katakomben des Bahnhofs. Von 10 bis 18 Uhr darf hier jeder zur Toilette gehen und eine heiße Dusche nehmen. Auf Wunsch gibt es auch einen kostenlosen Haarschnitt.

Hygienecenter der Stadtmission als Erfolgsmodell

„Zur Toilette gehen zu dürfen ist ein Menschenrecht“, sagt Stadtmission-Sprecherin Ortrud Wohlwend. „In anderen Ländern ist es längst üblich, dass man in Restaurants und Cafés auf Toilette gehen kann und es nichts kostet.“ In Deutschland werde das kleine und große Bedürfnis tabuisiert. 150 bis 200 Mal am Tag rauscht im Hygienecenter die Klospülung. Dementsprechend seltener pinkeln Frauen und Männer im Freien.

Auch neben dem Fernsehturm im Bezirk Mitte hat sich das Problem gebessert, seitdem dort eine neue Wall-Toilette öffnete, deren Pissoir kostenlos zu benutzen ist. Und in Pankow? Hier sind die Probleme noch verhältnismäßig neu. Wie sehr man sich hier aber von Obdachlosen und Trinkern inzwischen gestört fühlt, zeigen Maßnahmen der Anrainer. So haben der örtliche Edeka-Markt und das Ärztehaus am Garbatyplatz gemeinsam einen Wachschutz engagiert. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite sprechen Streifen im Auftrag von BVG und S-Bahn fast täglich Platzverweise gegen die Obdachlosen und Trinker aus. Reinigungstrupps müssen den Eingang der Bahnhofshalle und den Fahrradparkplatz manchmal mehrfach täglich reinigen.

Laut Ordnungsstadtrat Daniel Krüger (parteilos, für AfD) haben gerade osteuropäische Obdachlose wenig Hemmungen, sich hier erleichtern. Es sei aber schwierig, sie zu belangen – denn wenn sich eine Streife des Ordnungsamts nähert, halten die Männer ein. Den Vorschlag der SPD, hochwertige Pissoirs anzuschaffen, sieht Krüger skeptisch. Ob Wohnungslose sie tatsächlich nutzen, hält er für fraglich. Zumal viele von ihnen auch Schlafplätze der Kältehilfe meiden, obwohl es sie gibt. Krüger sieht eher den Senat in der Verantwortung, mit kostenlosen Pissoirs an den City-Toiletten von Wall Abhilfe zu schaffen.

Offen für dir Eigeninitiative ihrer Parteifreunde zeigt sich die Pankower SPD-Sozialstadträtin Rona Tietje. „Ich glaube, der Toilettenmangel im öffentlichen Raum wird ein immer größeres Problem. Nur mit Verboten wird man bei Wildpinklern nicht weiter kommen“, meint Tietje. Die hohen Anschaffungskosten der Hamburger Pissoirs sieht sie nicht als entscheidendes Kriterium an. „Solche Toiletten sind sehr pflegeintensiv. In Hamburg werden sie jetzt fünfmal am Tag gereinigt“, sagt die Stadträtin. Und so wird die Anschaffung der Toiletten in Pankow davon abhängen, ob sich jemand findet, der sie putzt.