Wie eine „Eingeborene“ Prenzlauer Berg erklärt

Prenzlauer Berg. An einem milden Herbsttag eilt Gerburg Hill über das schiefe Pflaster der Prenzlauer Allee dem Fernsehturm entgegen. Ihr kleines Gefolge hält kaum Schritt. Ein junger Drehbuchautor aus Hamburg. Eine Dozentin aus Norwegen. Eine Dame aus Chemnitz, die nach schwerer Erkrankung ihren Weg nach Berlin fand.

Dieses bunte Grüppchen eint ein Schicksal: Alle drei sind neu in Prenzlauer Berg. „Wahrscheinlich lebenslänglich“, erwähnt die Chemnitzerin. Und Gerburg Hill? Sie ist diejenige, die ihnen beim Ankommen hilft. Die Stadtführerin lebte schon hier, als noch Trabis und Wartburgs über die Straßen holperten. Hill kam in den 80er-Jahren in den Kiez am Wasserturm. Und blieb.

„Den typischen Neuberliner gibt es nicht“

Im Namen des Kultur- und Bildungszentrums Sebastian Haffner geht die „Eingeborene“ – denn als solche wird sie allgemein anerkannt – ihrer Lieblingsbeschäftigung nach: Sie veranstaltet Stadtspaziergänge für Neuberliner, gibt zwei Stunden lang die Fremdenführerin in der neuen Heimat der anderen. „Den typischen Neuberliner“, sagt die 58-Jährige aus Erfahrung, „den gibt es nicht.“

Anlaufstelle für Zugezogene: Das Bildungszentrum Sebastian Haffner an der Prenzlauer Allee.

Foto: Thomas Schubert / Thomas Schuber

Eher lässt sich schon eine Aussage darüber treffen, wo sie gern sesshaft werden. Die Gegend nördlich des historischen Prenzlauer Tores, an der Ecke Saarbrücker Straße und Prenzlauer Allee, ist heute für viele Zuzügler das Portal nach Berlin. Und Hill sagt: Das war schon früher so. Noch bevor es die Gründerzeitquartiere gab, waren die heutige Schönhauser und Prenzlauer Allee wichtige Handelswege und Zubringerstraßen. Damals waren sie noch gesäumt von Brauereien und Mühlen, heute sind sie umstellt von Gründerzeitblöcken mit hippen Geschäften und Lokalen. Was viele Neulinge anziehend finden, wirkt für Kenner der Stadt leicht abgegriffen.

„Dass ich in Prenzlauer Berg gelandet bin, empfinde ich als skurril. Hier geht es inzwischen gutbürgerlich und einförmig zu. Die Gegend steht gar nicht mehr für das Neue und Unerwartete in Berlin“, meint der Drehbuchautor aus Hamburg. Er stellt sich als Nicolas vor – und betrachtet seinen Aufenthalt als Projekt. Ob es schwer ist, hier Anschluss zu finden? „Das hängt von der Eigeninitiative ab“, glaubt der 29-Jährige. Dass er den Kiezspaziergang besucht, könnte man jedenfalls als Eigeninitiative werten.

Auch viele Urberliner sind neugierig auf den Bezirk

Der hochgewachsene, schlanke Mann mustert die restaurierten Gründerzeitfassaden mit dem Auge eines Geschichtenerzählers. Er schreibt mit anderen Autoren in Berlin gerade das Skript für eine Mystery-Fernsehserie. Die spielt aber nicht in Berlin, sondern auf dem Land. Aber warum lebt Nicolas dann ausgerechnet in Prenzlauer Berg? Er lacht und nennt ganz pragmatische Gründe. Zum einen sei das Projekt in Berlin angesiedelt. „Und in Prenzlauer Berg gab es einfach das erste WG-Casting, das funktioniert hat.“

Ist es also Zufall, dass es Neuankömmlinge hierhinzieht? Gerburg Hill, die nicht an den typischen Berlin-Zuzügler glaubt, fühlt sich bestätigt. Sie sagt: „Die Klientel, die wir mit unseren Stadtspaziergängen erreichen, ist unglaublich bunt. Es sind auch viele Urberliner darunter, die sich in diesem Teil der Stadt nicht auskennen. Gerade die sind oft besonders neugierig.“ Selbst bei den Einheimischen stellt sich irgendwann die Frage, was es mit der Synagoge an der Rykestraße oder dem benachbarten Wasserturm auf sich hat. Sie kommen dann mitunter ins Bildungszentrum und fragen Hill.

Prenzlauer Berg erzählt viele Geschichten

So anziehend Prenzlauer Berg für Neuankömmlinge sein mag, so banal ist ihre neue Heimat aufgebaut. „Eigentlich ist es nur ein ganz monotones Gebilde aus lauter Straßen, die sich im rechten Winkel treffen, aufgelockert von einigen begrünten Flächen“, gibt Hill eine nüchterne Beschreibung. Dafür fände man hier das, was viele insgeheim suchen: Geschichten.

Die Heimatforscherin muss auf ihren Spaziergängen ein sportliches Tempo anschlagen, um nur die wichtigsten Erzählungen anzureißen. Da ist die Bötzow-Brauerei: Gestern ein Bollwerk der deutschen Bierproduktion mit einer 6000 Plätze starken Gastronomiefläche. Heute ein Kreativquartier in spe. Seit Jahren ist das große Umbauprojekt nach Plänen von Stararchitekt David Chipperfield im Auftrag des Prothesenunternehmers Hans Georg Näder im Verzug. Niemand weiß, warum.

Silie Hass Svarde mag Berlin, jedoch nicht seine Flughäfen

Da sind Max Liebermann und Leopold Ullstein, die auf dem unscheinbaren jüdischen Friedhof an der Kollwitzstraße begraben liegen. Und selbst vielen Anwohnern ist die Geschichte der alten Backfabrik an der Saarbrücker Straße völlig unbekannt. In den 20er-Jahren knetete man in der Produktionsanlage der Aschinger-Restaurants wöchentlich über eine Million Brötchen. Heute sitzen in der Fabrik Start-ups und Unternehmensberater.

Für die Norwegerin Silie Hass Svarde, die Hills Tour bis zum Schluss begleitet, ist die Deutsche Hauptstadt als Ganzes ein Faszinosum. Sie wohnt mit ihrer Familie nur vorübergehend in Pankow – bis es ihren Mann nach seiner beruflichen Zwischenstation in Berlin zurück in die skandinavische Heimat zieht. Sie sagt: „Das ist eine unglaublich grüne Stadt. Ich mag gerade die unscheinbaren Orte. Den Volkspark Friedrichshain oder das Wellenbad im Görlitzer Park.“ Pankow bietet für Svarde eine gesunde Mischung aus Kreativität und Bodenständigkeit. Das Anziehende sei, dass der Bezirk in kein Extrem verfalle. Wirklich schlecht findet die Norwegerin allerdings die Berliner Flughäfen. „Es ist schwer zu verstehen, warum eine europäische Hauptstadt sich damit so schwertut.“

Das Bildungszentrum will Svarde auch künftig wieder besuchen. In diesem Jahr gibt Gerburg Hill zwar keine Führungen mehr. Sie erklärt Fremden den Bezirk aber gern von ihrem Schreibtisch im Bildungszentrum aus. An einem Ort, an dem die Geschichten zum Greifen nahe sind: der hauseigenen Bibliothek.

Kultur- und Bildungszentrum Sebastian Haffner, Prenzlauer Allee 227–228, geöffnet Mo., Di., Do., 13 bis 19, Mi., Fr., 11 bis 17 Uhr.

