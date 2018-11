Turm der Segenskirche in Pankow droht einzustürzen

Berlin. Es vergeht kein Tag ohne Gebete für Pankows höchstes Bauwerk. Eine Andacht, in der es nicht um die Rettung des Kirchturms des Stadtklosters Segen an der Schönhauser Allee ginge, ist für Urs Trösch und die anderen Mitbewohner des Gotteshauses kaum denkbar. Denn es geht um ihre Existenz. Wenn die Zwischendecke oberhalb des Uhrwerks einzustürzen sollte, wäre die Heimat der Don-Camilllo-Gemeinschaft in Berlin wohl verloren.

Dass der Zusammenbruch droht, haben Gutachter nachgewiesen – zum Schrecken der Schweizer, die das Bauwerk im Jahre 2002 zum symbolischen Preis von einem Euro von der evangelischen Kirche erworben haben. Ein neues Kloster in Besitz einer liberalen Glaubensgruppe aus den Alpen mitten in Prenzlauer Berg – diese Nachricht bedeutete damals eine kleine Sensation.

Die Träger sind stark verrostet und haben sich ausgedehnt

Aber noch trägt das 110 Jahre alte Mauerwerk der Zwischendecke. Noch kann Urs Trösch mit höchstens zwei Begleitern den Aufstieg wagen. Wer die schadhafte Stelle selbst sieht, versteht die Gefahr. „Der Estrich, der auf den Stahlträgern liegt, wurde um zwei Zentimeter nach oben gedrückt. Denn die Träger sind stark verrostet und haben sich ausgedehnt“, beschreibt der Bauexperte des Klosters das Problem. Deshalb droht das Mauerwerk zu bersten.

Urs Trösch hat den Aufstieg zum Balkon des Kirchturms gewagt

Foto: Thomas Schubert / BM

670.000 Euro wird es kosten, die maroden Stahlträger der Zwischendecke zu ersetzen, alte Kriegsschäden am 75 Meter hohen Turm auszubessern und damit das Kloster zu retten. 610.000 Euro könnten die sechs Berliner Gemeinschaftsmitglieder wohl mit Hilfe von Fördergeldern des Bundes abdecken. Aber dann bräuchte es immer noch einen Eigenanteil von 60.000 Euro. Für eine kleine Gruppe, die ihre alltäglichen Ausgaben aus einer Gemeinschaftskasse bezahlt, zu viel.

Jetzt sieht es so aus, als seien die Gebete erhört worden. Niemand geringer als die Prinzen boten Hilfe an. Eine kurze Anfrage genügte. Ob man nicht eine Benefizkonzert organisieren wolle? Die sächsische Sängergruppe, die mehr als sechs Millionen Tonträger verkauft hat, sagte sofort zu.

Die Prinzen spielen im Kloster ihre Hits – und Kirchenlieder

Foto: dpa Picture-Alliance / Sebastian Willnow / picture alliance / Sebastian Wil

Am 8. September 2019 kommt es zum großen Auftritt mitten im Kloster. Neben Hits wie „Küssen verboten“, „Du musst ein Schwein sein“ und „Alles nur geklaut“ erklingen vor dem Altar auch sakrale Lieder. „Wir werden am Anfang und am Ende je ein Kirchenlied zur Orgel singen und dazwischen zwei Stunden lang alle unsere Hits“, verspricht Prinzen-Bassist Matthias Dietrich. Karten kosten 49 Euro – und der Erlös fließt direkt in die Sanierung des Turms. „Wir waren selbst völlig überrascht, dass es klappt“, berichtet Urs Trösch. „Aber es hat eben prima gepasst. Die Prinzen veranstalten nächstes ohnehin eine Kirchen-Tournee.“

Die mangelnde Standfestigkeit des Turms wird auch auf humorvolle Weise im religiösen Alltag der Gemeinde thematisiert. Eine Illustration im Schiff der alten Kirche zeigt den Turm als Patient auf einer Trage, umringt von Sanitätern, die ihn zum Arzt tragen. Darüber befindet sich eine Anzeige für den Stand der Spendenkampagne. Sie nennt die noch fehlende Summe für den Eigenanteil an den Sanierungskosten: 32.000 Euro.

Wer sich im Kloster umschaut, wird bemerken: ein Großteil des Bauwerks ist bereits saniert. Das Kirchenschiff bietet Platz für 600 Besucher – was 600 Tickets für das Prinzen-Konzert entspricht. Zu Veranstaltungen an Heiligabend sind die Ränge auch ohne prominente Sänger voll besetzt. Denn das Don-Camillo-Kloster ist der evangelischen Kirche angeschlossen und lässt deren Pfarrer predigen – am liebsten zu ungewöhnlichen Zeiten. So begeht man den Sonntagsgottesdienst erst um 20.30 Uhr. „Es braucht das Traditionelle. Aber es braucht auch neue Ansätze, um die Menschen zu erreichen“, nennt Trösch den Grund.

Für gestresste Großstädter und Reisende hält das Kloster eigene Räume bereit. Hier sollen sie meditieren können und ihre Alltagssorgen vergessen. Bis man als festes Mitglied aufgenommen wird, können aber Jahre vergehen. Erst nach einer langen Probezeit darf man der Kommunität beitreten. Aber auch dann braucht niemand auf weltliche Errungenschaften zu verzichten. Flachbildfernseher sind im Kloster ebenso vorhanden wie Kaffeeautomaten.

Angesichts dieser Offenheit wirkt die Vorstellung eines Popkonzerts im Kloster gar nicht mehr so fremd. Aber es gibt noch eine andere, unspektakuläre Methode, die Rettung des Turms zu unterstützen. Man kann auch den hausgemachten Himbeersirup kaufen – eine Alternative für jemanden, der den Gesang der Prinzen nicht mag.

Karten für das Prinzen-Konzert im Stadtkloster gibt in der Georg-Büchner-Buchhandlung, Wörther Straße 16, zum Preis von 49 Euro