Steigende Schülerzahlen zwingen Planer zu radikalen Lösungen

Weil es schnell gehen muss: Am Velodrom entsteht eine neue Grundschule in modularer Bauweise.

Berlin. Immer vollere Klassenzimmer und immer höhere Anmeldezahlen – in Pankow merken Schulplaner sehr deutlich, dass es sich um den geburtenstärksten Bezirk handelt. Seit 2006 sind die Schülerzahlen von 27.500 auf knapp 33.800 gestiegen. Im Schuljahr 2022/23 werden dann voraussichtlich 40.000 Kinder einen Schulplatz benötigen. Eine entsprechende Kurve wurde den Bezirksverordneten nun bei einer Präsentation im Schulausschuss präsentiert.

„So einen Anstieg gibt es in keinem anderen Bezirk“, betonte der Planer Andreas Kusserow, bevor er ins Detail ging. Die Vorstellung der aktuelle Zahlen der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen hatte er zunächst in den ersten fünf Schulregionen aufgeschlüsselt. Darunter fallen vier Regionen in Prenzlauer Berg, wo die Prognosen für den Anstieg der Schülerzahlen besonders dramatisch ausfallen – und eine in Weißensee, wo der Bezirk ebenfalls deutlich gegensteuern muss. Das Defizit an Schulplätzen in jeder der fünf Regionen liegt zwischen 46 und 741 Plätzen.

Kusserows Fazit: Wenn man man bei der Grundschulplanung nicht eingreifen würde, gäbe es in Pankow innerhalb von drei Jahren ein Defizit von rund 3200 Schulplätzen. Binnen sechs Jahren hätten sogar etwa 6500 Schüler keinen Platz. Deshalb hat Pankow Maßnahmen getroffen und mit der Planung von rund 10.000 zusätzlichen Schulplätzen im neuen Jahrzehnt begonnen. Das entspricht rund 70 neuen Zügen.

Anwohner sorgen sich eher um Abstellflächen für Autos

Schon jetzt ist der Zwang zur Erweiterung und zum Neubau von Schulen im Stadtbild sichtbar. Und sorgt für Kritik bei den Anwohnern. Im August protestierten Nachbarn in der Mendelssohnstraße in Prenzlauer Berg dagegen, dass der Bezirk 100 Parkplätze vor ihren Häusern für ein Erweiterungsprojekt heranzieht. Hier erhält die Helene-Häusler-Schule einen Ergänzungsbau in modularer Bauweise. „Derzeit werden hier 151 Schüler trotz begrenzter Raumkapazitäten unterrichtet. Die zügige Errichtung eines Modularen Erweiterungsbaus ist damit zwingend erforderlich“, bat Schulstadtrat Torsten Kühne (CDU) für Verständnis.

Etwa drei Kilometer weiter östlich baut Pankow am Velodrom in der Conrad-Blenkle-Straße derzeit die erste Schule Berlins, die komplett aus vorgefertigten Modulen zusammengesetzt wird. Binnen weniger Wochen waren bereits drei Stockwerke fertiggestellt. Wenn beide neuen Gebäudeteile 2020 in Betrieb sind, werden 432 neue Grundschulplätze entstehen.

Aber auch in diesem Fall reagieren die Anwohner auf das Vorhaben kritisch, weil ein Parkplatz vor ihren Häusern bebaut wird. In der nächsten Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am Mittwoch, 17. Oktober, wird das Bauprojekt für Diskussionen sorgen. Auf der Tagesordnung steht eine Anwohnerfrage – das Bezirksamt wird beantworten müssen, ob die wegfallenden Parkplätze ersetzt werden oder nicht.