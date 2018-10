Baustelle: Kopfsteinpflaster soll fahrradfreundlich werden

Berlin. Wie wahrt man das historische Flair einer Kopfsteinpflaster-Straße und erspart Radfahrern in Zukunft den Ritt über eine Rüttelpiste? Eine Antwort wollen Stadtplaner des Bezirksamts Pankow beim Umbau der Erich-Weinert-Straße in Prenzlauer Berg geben.

Am Montag begannen in einem ersten Bauabschnitt Arbeiten auf der südlichen Fahrbahn, die zehn Wochen andauern sollen. Im stark befahrenen Bereich zwischen der Schönhauser Allee und der Greifenhagener Straße wurde die Spur in Fahrtrichtung Prenzlauer Allee nun komplett gesperrt. Der Verkehr fließt über eine Einbahnstraße nur noch in Richtung Schönhauser Allee, wobei das Parken im gesamten Baustellenbereich auf beiden Seiten nicht mehr möglich ist. Um Anwohner vor aufgewirbeltem Staub zu schützen, wird die Baustelle regelmäßig mit Wasser befeuchtet, teilt das Bezirksamt mit.

Asphaltierter Streifen für Radfahrer

Ziel der Baumaßnahme ist es, einen asphaltierten Streifen für Radfahrer zu schaffen. Er verläuft künftig in der Mitte der Straße, hat eine Breite von fünf Metern und soll ein komfortableres Vorankommen ermöglichen, als es auf dem Kopfsteinpflaster der Fall war. Das Bezirksamt sorgt sich um die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern und will die Sturzgefahr auf der bislang holprigen Straße verringern, heißt es in der Beschreibung des Projekts.

Dies sei auf der Weinert-Straße besonders wichtig, weil sich hier mehrere Schulen und Kindergärten befinden. Kinder sollen die Strecke vom Elternhaus ins Klassenzimmer oder in die Kita sicher mit dem Fahrrad oder zu Fuß bewältigen können.

Deswegen werden außerdem so genannte Gehwegvorstreckungen gebaut, die das Überqueren der Straße erleichtern. Auch beschädigte Teile der Gehwege werden im Rahmen der Bauarbeiten ausgebessert.

Bis Ende 2019 soll die Erich-Weinert-Straße in weiteren Bauabschnitten bis zur Ecke Stahlheimer Straße nach diesem Muster umgebaut werden. Das Projekt wird mit insgesamt 1,25 Millionen Euro aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz des Senats gefördert.