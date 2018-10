Ein Rekordjahrgang für den Berliner Riesling

Spitzenernte dank des extremen Sommers: Winzer in Prenzlauer Berg laden am Sonntag zur Weinlese ein. Helfer werden mit Bratwurst entlohnt

Um eine Flasche Berliner Wein zu leeren, braucht man drei Männer. Einen Unglücklichen, der ihn trinken muss. Und zwei, die verhindern, dass er davonläuft – so heißt es im Volksmund. Wolfgang Krause und Klaus Neuhauser, zwei Winzer aus dem Weingarten am Volkspark Prenzlauer Berg, können über diese alte Beschreibung herzlich lachen. Jedes Jahr aufs Neue arbeiten sie daran, zu beweisen, dass der Berliner Wein viel besser ist als sein Ruf. Und der Riesling aus Prenzlauer Berg, meinen die beiden, ist unter den zehn Sorten aus der Hauptstadt die beste. Das wurde im Rahmen eines Wettbewerbs schon einmal ermittelt.

Am Sonntag startet im Anbaugebiet nahe des S-Bahnhofs Landsberger Allee nun Lese des Jahrgang 2018. Und der gilt schon vor seiner Produktion als eine kleine Sensation. „Wir werden wohl über 1000 Kilogramm verarbeiten können und die Ernte aus dem bisherigen Spitzenjahrgang 2008 übertreffen“, erklärt Krause, der stellvertretende Vorsitzende des Vereins Weingarten Berlin, der die Stöcke am Volkspark seit 2004 im Namen des Bezirksamts Pankow bewirtschaftet. Nicht nur die Menge an Trauben, auch ihre Qualität dürfte dank der enorm vielen Sonnenstunden in diesem Jahr außergewöhnlich sein. „Probemessungen haben einen Wert von 87 Oechsle ergeben“, sagt Krause. Insgesamt sei die Rieslingtraube aus Prenzlauer Berg auf einem Niveau mit deutschen Qualitätsprodukten vom Rhein.

Weil die EU Berlin nicht offiziell als Weinanbaugebiet anerkannte, war im Jahre 2015 ein Kunstgriff nötig. Das Bundesland Hessen trat Berlin formell vier Hektar seiner genehmigten Anbaufläche ab. Und die Hauptstadt-Winzer nahmen davon einen Hektar an. Der Großteil des Potenzials bleibt ungenutzt. Theoretisch könnte also noch so mancher Weinbauer ein Gut eröffnen, wenn er denn eine günstige Fläche fände, sagt Krause.

Winzer mussten ihren Riesling umbenennen

Besonders kurios: Im Zuge der neuen EU-Bestimmungen musste der Pankower Verein seinen „Berliner Riesling“ sogar umbenennen. Die alte Betitelung war nach dem Beschluss nicht mehr zuverlässig, obwohl es sich nach wie vor um die gleichen 600 Pflanzen handelt. Sie stammen wiederum aus anerkannten Weinanbaugegenden in Deutschland und der Schweiz. Die Winzer aus Pankow nehmen das neue Regelwerk mit Humor und nennen den Riesling, der keiner mehr sein darf seitdem „Der Besondere.“ Hinter dem neuen Etikett verbirgt sich weiterhin das gleiche Produkt.

In den Handel wird aber selbst der herausragende Jahrgang 2018 nicht gelangen. Die Halbliterflaschen sind nur direkt vom Verein zu beziehen oder werden vom Bezirksamt als Geschenke verteilt. So ist es bei allen Berliner Sorten, wie der Wilmersdorfer Rheingauperle, üblich. Wer am Sonntag den Pankower Winzern bei der Lese hilft, darf verschiedene Erzeugnisse kosten und wird außerdem mit Bratwürsten verpflegt.

Erfolgsentscheidend für den Wein an der Spree ist nicht die Anbaulage, sondern das Wetter – und wie man richtig auf zu viel Wärme, Kälte oder Nässe reagiert. „Mal kämpfen wir mit Hagel, mal haben die Trauben Sonnenbrand. Aber das Schlimmste ist der Frost nach der Blütezeit. Das lässt sich nicht mehr gut machen“, erklärt Klaus Neuhauser. Starker Frost war auch der Grund, weshalb der einst erfolgreiche Weinanbau im Raum Berlin fast für immer verschwunden wäre. Winzer gruseln sich noch heute vor dem Winter 1740. Anhaltende Temperaturen von Minus 40 Grad richteten damals beinahe den gesamten Bestand an Pflanzen zugrunde. Und an eine Neuanpflanzung im großen Stil wagte sich danach niemand mehr.

Waschbären fraßen Sekttrauben auf

Die Furcht der heutigen Winzer gilt heute weniger den eisigen Wintern als den Schädlingen, die durch den immer stärkeren Reiseverkehr nach Berlin gelangen könnten. Ob es die Kirschessigfliege aus Asien nach Prenzlauer Berg schafft? Die Winzer hoffen, dass ihnen dieses Schicksal erspart bleibt.

Neben den Reben wächst am Prenzlauer Weinberg auch so mancher Rosenstock. „Aber nicht allein zur Zier“, merkt Wolfgang Krause an. „Die Rose ist eine gute Zeigerpflanze. Wenn es einen Schädlingsbefall gibt, sieht man es ihr an, bevor der Schädling den Wein zerstört.“ Aber der Sommer 2018 gab in dieser Hinsicht sehr wenig Anlass zur Sorge.

Und die Dürre? Sie machte den Pflanzen mit ihren 15 Meter langen Wurzeln nichts aus. In der Tiefe fanden sie immer noch genügend Wasser. Wie die Sache trotz perfekter Bedingungen schief gehen kann, zeigt ein Beispiel aus dem Bezirk Mitte. Hier wollte das Grünflächenamt mit seinem Sekt aus dem Humboldthain ebenfalls eine Rekordernte einfahren. Doch wie eine Sprecherin nun bestätigt hat, wird die Lese entfallen. Denn Waschbären fanden die Trauben ebenfalls schmackhaft – und fraßen die gesamte Ernte auf.

Weinlese des Vereins Weingarten Berlin, Im Weingarten 16, So, 7. Oktober, ab 11 Uhr