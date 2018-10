Baureif: Die Bauarbeiten am Spielplatz nördlich des Weißen Sees laufen in diesen Tagen an

Sanierung Bauarbeiten an Plansche und WC-Häuschen am Weißen See

Berlin. So viel ist sicher: In diesem Jahr wird am Weißen See kein Kind mehr eine Abkühlung brauchen. Und die Zeiten, in denen jeden Tag Tausende Parkbesucher im beliebten Park nicht wussten, wohin mit ihrer Notdurft, sind ebenfalls vorbei. Ausgerechnet jetzt, am 1. Oktober, zum gefühlten Ende der Freiluftsaison, beginnt das Bezirksamt Pankow mit der Sanierung der Plansche und des WC-Häuschens am Nordufer des Gewässers. Geplante Bauzeit: zehn bis zwölf Wochen.

285.000 Euro will man bis zum Jahresende verbauen – und bedient sich dabei an Geldern aus dem Budget des Straßen- und Grünflächenamts. Das Projekt kommt nicht nur spät in Gang, es ist auch nur das letzte Überbleibsel aus einem Maßnahmenpaket mit zwölf Punkten.

Ursprünglich war für den Park am Weiße See eine weitrechende Umgestaltung angedacht. Die Spanne reichte von Instandsetzung des Parkzugangs Indira-Gandhi-Straße über die Erneuerung des Rosengartens bis hin zum Bau eines neuen Bootsstegs.

Doch für die Umsetzung der meisten Punkte fehle das Geld, warnte eine Referentin des Bezirksamts schon im Sommer. „Wegen fehlender Finanzmittel kann zum aktuellen Zeitpunkt nur Maßnahme Nummer eins umgesetzt werden. Weitere Prioritäten werden in Zusammenhang mit möglichen zukünftigen Finanzierungsmöglichkeiten gesetzt“, hieß es von der Referentin. Maßnahme Nummer eins, das ist die Sanierung des Spielplatzes an der Plansche.

Firma konnte keine Reinigungskräfte für Toilette finden

Zwar ist das WC-Häuschen an der Freizeitanlage sichtlich verfallen. Dass es den ganzen Sommer über geschlossen blieb, hatte aber einen anderen Grund: Die Firma, die für die Reinigung zuständig war, fand kein Personal, das in dieser Saison hätte putzen können. Jetzt soll die Reinigung zum 1. Januar 2019 neu ausgeschrieben werden.

Dass die Parkbesucher das stille Örtchen vermissten, bekam im Juli und August ein einzelner Gastronom zu spüren. Oswald Wachenbrönner vom Restaurant „Milchhäuschen“ wusste sich wegen des Andrangs nicht mehr anders zu helfen als eine Gebühr von einem Euro pro Toilettenbesuch zu verlangen. „Wenn sich an einem warmen Tag über 5000 Menschen im Park aufhalten und es weit und breit nur ein funktionierendes Klo gibt – das kann doch nicht sein“, ärgert sich der Wirt.

Jetzt hofft er auf bessere Zeiten, die mit der Reparatur von Spielplatz und WC-Häuschen beginnen sollen. An der Plansche selbst sind kaum Verbesserungen nötig. Erneuert werden müssen laut Bezirksamt aber die Sandspielflächen und die Spielgeräte – sie weisen einen „schlechten baulichen Zustand“ auf. Künftig soll es zwei getrennte Spielbereiche geben, in denen sich die Kinder je nach Alter und Interessenlage vergnügen können. Für Kleinkinder wird eine Spielinsel geschaffen, die mit Buddelsand versehen und durch Spielgeräte wie Sandbagger sowie bunte drehbare Würfel ergänzt wird. Kinder ab vier Jahren erhalten eine große Fläche mit Sand, der Stürze abfedert und zwei große neue Spielgeräte bereit hält. Sie sollen laut Bezirksamt „ein vielfältiges Spiel“ ermöglichen. Je nach Vorliebe, können die jungen Parkbesucher klettern, rutschen oder balancieren.

Alle Maßnahme werden unter der Bauleitung des freien Landschaftsarchitekten Frank von Bargen von der Firma Alpina Garten- und Landschaftsbau durchgeführt, heißt es in der Projektbeschreibung. Die Gestaltung sei im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens auch mit Anwohnern abgestimmt worden.