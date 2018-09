Botanischer Volkspark: Besucher können Sonntag selbst ernten

Im Botanischen Volkspark in Pankow ist am Sonntag Herbstfest - und Ernetzeit. Die Besucher können sich selbst Obst ernten.

Berlin. Er ist ein bisschen wie ein unentdeckter Schatz, der Botanische Volkspark Blankenfelde im Nordosten von Berlin. 34 Hektar groß ist das Gelände an der Blankenfelder Chaussee 5. Riesige Kastanien und Eichen lassen ihre Blätter im Wind rauschen. Alleen mit Apfel-, Pflaumen- und Kirschbäumen durchziehen das Areal. Getreide, Gemüse und Sonnenblumen werden angebaut. Schafe sorgen dafür, dass das Gras nicht zu hoch wächst. An Bienenstöcken summt und brummt es. Damhirsche leben in einem Wildgehege. Man kann alte Gewächshäuser besichtigen und ins Café gehen. Trotz all der Attraktionen – Besucherandrang herrscht nur am Wochenende. An Wochentagen kann man die Stille genießen. Sie wird nur unterbrochen, wenn Kita-Gruppen oder Schulklassen umherstreifen, um etwas über Natur und Landwirtschaft zu lernen.

Der Bildungsanspruch sei eine alte Bestimmung des Geländes, erzählt Parkmanagerin Isabel Keil. Einst befanden sich Rieselfelder auf dem Areal. Anfang des 20. Jahrhunderts legte der Städtische Gartendirektor von Berlin, Albert Brodersen, den Park mit Schulgarten und Gärtnerei an. In den 70er-Jahren übernahm ihn die Humboldt-Universität. 1994 wurde er zur öffentlichen Grünanlage und bekam Denkmalschutz.

„Wir mussten uns erst einmal um die Infrastruktur kümmern“

Seit 2011 betreut die Grün Berlin GmbH den Botanischen Volkspark, im Auftrag des Bezirksamtes Pankow. „Wir mussten uns erst einmal um die Infrastruktur kümmern“, erzählt Isabell Keil. „Leitungen für Trinkwasser und Gasheizung legen lassen.“ Das sei bis 2015 geschehen, mit Unterstützung des Senats. Viel Müll sei vor allem aus dem Wald im Volkspark entfernt worden. „Da war ein ganzer Trabi drin.“ Dann sind Schritt für Schritt die vielfältigen Bildungsangebote entstanden. Wie etwa die Dreifelder-Landwirtschaft, die aus dem Schulunterricht bekannt ist. „Wir wechseln jedes Jahr“, sagt Parkmanagerin Keil. Auf Getreide folgen Hackfrüchte, wie Kohl und Karotten, und schließlich die sogenannte Gründüngung. Das sind Pflanzen wie Lupinen oder Rotklee, die für eine Anreicherung mit Nährstoffen sorgen. „So haben die Böden Zeit, sich zu regenerieren.“

Zur Bildung trägt auch der so genannte Weltacker bei. Auf 2000 Quadratmetern sind die verschiedensten Kulturen angebaut, die für menschliches Leben wichtig sind: Weizen und Kartoffeln für die Ernährung, Mais und Soja als Futterpflanzen für Tiere, Baumwolle für Bekleidung und Raps für Biodiesel.

Bauerngarten als weiteres Projekt

Ein weiteres Projekt ist der Bauerngarten. Auf etwa 120 kleine Parzellen ziehen Einzelpersonen, Familien und WGs Gemüse für den eigenen Bedarf. Tomaten, Zucchini und Kürbisse wachsen. Nur Biosaatgut werde verwendet, sagt Isabel Keil. Das Interesse an den Parzellen ist groß. Auf der Warteliste stehen etwa 300 Interessenten.

Ein besonderer Anziehungspunkt sind die beiden Schau-Gewächshäuser. Dort wachsen tropische Früchte wie Banane, Mango, Ananas, Papaya, Maracuja und Avocado. Auch die „Königin der Nacht“, ein Schlangenkaktus, ist zu sehen. Im gläsernen Verbindungstrakt zwischen den Gewächshäusern hat sich das Café mint* etabliert.

Eine Attraktion im Park ist auch die 30 Meter lange Geologische Wand. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts von einem Gymnasiallehrer entworfen und stand zuerst im Schulgarten im Humboldthain. Die Wand enthält mehr als 120 verschiedene Gesteinsarten, die in den Schichten der Erdkruste Mitteleuropas vorkommen. Im September ist sie in die Liste der bedeutendsten Geotope Deutschlands aufgenommen worden, zu denen auch die Insel Helgoland und das Bodetal im Harz gehören.

Weitere Schätze der Anlage nutzbar machen

Isabel Keil hat die Entwicklung des Parks seit 2010 begleitet und 2016 die Leitung übernommen. Die 49-Jährige ist Architektin. Sie will weitere Schätze der Anlage nutzbar machen: alte Gebäude, die Albert Brodersen angelegt hatte, und in denen Schüler einst Pflanzen zogen. Diese Anzuchthäuser sind verfallen und derzeit nicht zugänglich. Solche Bauten gebe es kaum noch, erzählt Isabel Keil. Auch der alte Topf-Schuppen ist eine Seltenheit. Das historische Ensemble wiederherzustellen, ist das Ziel der Parkmanagerin. „Aber es ist noch ein weiter Weg dahin“, sagt sie.

Die Grün Berlin GmbH bekommt jährlich rund 300.000 Euro für die Pflege des Parks. Für Reparaturen und Sanierung reicht das Geld nicht. Keil denkt deshalb über Kooperationen und Fördermittel nach. Schon jetzt läuft Vieles im Volkspark über Kooperationen. Die Pflege der Grünflächen, die Bewässerung und das Säubern der Wege hat die Nordberliner Werkgemeinschaft, eine Behindertenwerkstatt, übernommen. „Sie machen es mit großer Leidenschaft.“ Der Weltacker ist ein gemeinsames Projekt mit der Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Der Bauerngarten wird in Zusammenarbeit mit der Hof Wendelin GbR betrieben.

Rund 170 Obstbäume stehen im Volkspark. Die Äste biegen sich unter der schweren Last. „So viele Früchte wie in diesem Jahr hatten wir noch nie“, sagt Parkmanagerin Keil. Wenn am 30. September, 12-18 Uhr, das Herbstfest gefeiert wird, können Besucher selbst ernten. Eine mobile Mosterei ist im Einsatz. „Familien können Obst sammeln und sich einen Liter Most mit nach Hause nehmen.“