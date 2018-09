Die sprechende Brandwand an der Schönhauser Allee

Berlin. Alles begann im Jahre 1858. Die Schönhauser Allee war noch ein staubiger Pflasterweg, eine Piste für Pferdewagen, links und rechts gesäumt von Ackerland. Hier, vor den Toren Berlins, wollte Steinmetzmeister Rudolf Müller seine Sommerresidenz erbauen lassen. Die Backsteine, die Arbeiter dafür herbeischafften, gehörten zu den ersten in der neu entstehenden Gründerzeitsiedlung Prenzlauer Berg.

160 Jahre später blickt das Vorderhaus vollständig saniert und pastellgelb gestrichen auf das Viadukt der U-Bahnlinie 2. Was in der Zwischenzeit geschah? Die Künstlerin Ingrid Göttlicher hat es für die neuen Bewohner der Schönhauser Allee 55 aufgeschrieben. Auf einer Brandmauer im Hof eines der ältesten erhaltenen Häuser von Prenzlauer Berg steht die ganze Historie schwarz auf weiß.

Zu den Wirren der Geschichte gehört auch die Tatsache, dass die Inschrift bis vor Kurzem schon einmal hier geschrieben stand, aber bei einer Renovierung verschwand. Der neue Eigentümer, David Borck, hatte nun die Idee, den Verlust des Kunstwerks ungeschehen zu machen. Er ließ Göttlicher fragen, ob sie das Wandbild im Zuge der Sanierung des Wohnensembles erneuern würde. Und sie wollte.

Fünf Wochen dauerte die Arbeiten

Es kostete die Konzeptkünstlerin nur einen halben Liter Acrylfarbe und fünf Wochen Zeit, um das Werk mithilfe von Buchstabenschablonen wiederherzustellen. „Zum Glück blüht in Berlin die Street-Art-Szene richtig auf. Und den Wandbildern wird viel Platz eingeräumt“, freut sich Göttlicher über ihren Erfolg. Allerdings hat das neue Bild kleinere Ausmaße als das Original aus dem vorigen Jahrzehnt. Bis dahin war das denkmalgeschützte Vorderhaus noch von Künstlern bevölkert – auch Göttlicher gehörte zu den Glücklichen, die hier in Absprache mit dem damaligen Eigentümer kostenlos in großen Ateliers arbeiten durften. Einzige Bedingung: Die Kreativen mussten möglichen Kaufinteressenten Zutritt in ihre Räume gewähren.

Und die ließen sich nicht lange bitten. 2007 kaufte die Familie Krauss aus New York alle Wohnungen. Es war das Ende der Zwischennutzung und bedeutete den Auszug der Künstler. Aber für Ingrid Göttlicher gab es einen Trost. Sie durfte sich mit einem Werk an der Brandwand im Hof verewigen. Nach mühsamer Recherche in Archiven schrieb sie alle Begebenheiten in der Geschichte der Schönhauser Allee 55 an die Wand. Von 2009 bis 2017 konnte man lesen, wie der jüdische Kaufmann Hermann Eitig kurz vor der Jahrhundertwende im Hinterhof eine Wäschefabrik erbaute, wie die Erben Eitigs zur Nazizeit enteignet und verfolgt wurden. Und wie das Haus zu DDR-Zeiten als „volkseigene“ Fabrik für Möbel und Kerzen herhalten musste. Aber 2017 wurde die Brandwand mit Dämmplatten beklebt und die Inschrift überdeckt.

Mit der Wiedereinweihung des Wandbildes begann am Montagabend ein neues Kapitel. Nun lässt der Immobilienunternehmer David Borck die sechs Altbauwohnungen im Vorderhaus und die elf Lofts in der früheren Wäscherei im Hof neu vermarkten. Dort wieder einzuziehen, könnte sich Ingrid Göttlicher heute nicht mehr leisten. Doch die neu aufgeschriebene Geschichte eines der ältesten Häuser von Prenzlauer Berg, sie bleibt.