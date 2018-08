Flora-Kiezfest feiert zehnten Geburtstag

Berlin. Sie durchzieht den kinderreichen Kiez zwischen Bahnhof Pankow zur Wollankstraße, ist voll von kleinen Geschäften, Familieneinrichtungen und Cafés. Und nicht erst seit der Schließung der Bäckerei Gabriel befindet sich die Florastraße im Umbruch. Dass Anwohner und Gewerbetreibende im August zusammen feiern, gehört aber inzwischen seit zehn Jahren zur Tradition.

Zum runden Jubiläum des Flora-Kiezfestes am Sonnabend, 18. August, erlauben 65 Geschäfte, Lokale und Kultureinrichtungen einen Blick hinter die Kulissen und liefern einen Beitrag für den Zusammenhalt im Viertel. Von 12 bis 20 Uhr wollen Teilnehmer wie die Jugendkunstschule Pankow, die Paulus-Gemeinde oder die Sportfreunde Berlin 06 alle Altersgruppen unterhalten. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten: die Kiezbühne an der Ecke Dusekestraße. Hier reicht die Spanne von Pop-Musik der Gruppe Easy bis zu Alternative-Rock der Band Frankensnyder.

Ein buntes Programm für Groß und Klein

„Es wird wieder eine bunte Mischung von Tanz, Musik, Kunst und Kultur und kulinarischen Genüssen geben“, fast Veranstalterin Kathrin Schwabe von der Agentur Creativ Times Berlin das Programm zusammen. Innerhalb eines Jahrzehnts durchlief das Kiezfest viele kleine Verwandlungen. „In den ersten Jahren war das Fest vor allem auf Kinder ausgerichtet“, erinnert sich Schwabe. Später setzte man kreative Akzente. Mal zeigten Jugendliche vom DRK-Kreisverband Berlin-Nordost, wie man erste Hilfe leistet, mal sorgten Liegestühle auf der Florastraße für verlängerte Frühlingsgefühle. Einmal verwandelte sich der Bürgersteig sogar in einen Sandstrand und verlockte zum Barfußlaufen.

Diesmal begibt man sich auf eine geführte Wildkräuterwanderung mit Janine Dubau, die um 12 Uhr an der Florastraße 73 startet. Was im Kiez wächst, dürfen Teilnehmer dabei sehen, riechen und schmecken. Ebenfalls neu: Die Suppenküche des Franziskanerklosters an der Wollankstraße schließt sich den Feierlichkeiten an und empfängt Besucher zu einem Rundgang durch Speisesaal und Küche - zum Jubiläum ein Novum.