Berliner Kita gibt einfach Chicken Nuggets statt Öko-Essen

Berlin. Das Misstrauen hatte sich langsam eingeschlichen. Kleinkinder haben es gesät, als sie nur noch Tomatensuppe wollten, zu allem Ketchup forderten, Dinge, die es zu Hause nicht gab. Die Verdachtsmomente häuften sich, bis klar war: Statt Mittagsmenü vom Qualitätscaterer wurden in der Kitaküche Hygienevorschriften gebrochen. Statt Blumenkohl-Porree-Pfanne kamen Pommes mit Nuggets auf den Kinderteller. Als dann ein besorgter Vater aufbegehrte, wurde seinen Kindern fristlos gekündigt, fuhr die Polizei mit Blaulicht in der Kita vor.

Diese Geschichte spielt in einer Kita in Niederschönhausen, mit einem Vorgarten, in dem rosa, gelbe und blaue Blumen aus Kindergummistiefeln wachsen. Sie erzählt von Eltern, die das Vertrauen in jene Menschen verlieren, denen sie täglich ihre Kinder anvertrauen. Und von Kleinkitas, die den Kitamangel lindern – und oft überfordert sind.

Christian Grospitz und Jennifer Fuhr sind Eltern wie so viele, die von Mitte in den Norden Pankows gezogen sind. Anfang 30, Akademiker, gute Jobs, helle Altbauwohnung mit einer bunten Happy-Birthday-Kette im Wohnzimmer. Sie wollen das Beste für ihre Kinder Marie (3) und Justus (1). Das Beste, das war in diesem Fall die Kita, die hier Blumengarten heißen soll. 25 Kinder, sechs Erzieher, fünf Minuten Fußweg durch den Park.

Im September 2016 kam der Moment, der für Eltern befreiend und beängstigend zugleich ist. Sie geben Marie zum ersten Mal in die Kita. Da hat man sich Gedanken über Erziehungskonzepte und Essensangebote gemacht, und dann entlässt man eine Einjährige, die gerade Laufen lernt, ins Ungewisse. Hört sie wirklich kurz nach der Verabschiedung auf zu weinen? Isst sie? Das Kind kann das nicht beantworten. Man muss Vertrauen. Und hat zugleich kaum Alternativen. Kitaplätze sind rar, der Arbeitsalltag unerbittlich.

„Schnell war klar: Wer aufmuckt, der fliegt“

So wie Grospitz und Fuhr diese Geschichte erzählen, gab es schon früh Gründe zur Sorge. Eine der Gründerinnen der Kita Blumengarten sei nach wenigen Monaten verschwunden, ständig wechselten Erzieher. Eine habe von einem Tag auf den anderen gekündigt; wegen Gewissensbissen, habe es geheißen. Eine andere Mutter hat vier Monate ihre Gebühren direkt an die Kita überwiesen statt ans Jugendamt. Die Geschäftsführerin ließ es geschehen, hat das Geld erst zurücküberwiesen, als eine Mahnung vom Amt vorlag. Auch habe es viele Abgänge von Kindern gegeben. „Schnell war klar: Wer aufmuckt, der fliegt“, sagt Grospitz.

Es hieß, ein Caterer namens Löwen-Menü, der Zutaten im betriebseigenen Obst- und Gemüsegarten ernte, versorge die Kinder täglich mit frischen Mittagsgerichten aus Branden­burg. Perfekt. Aber dann wurden Essenspläne nicht mehr ausgehangen. Dafür ein Zettel mit Herzchen und Smileys und der Überschrift „Was tun wir im Team für die Verbesserung der Finanzen“: Erzieher würden auf Teile ihres Gehalts verzichten, es werde an Strom, Wasser und Heizkosten gespart. Die Beiträge für gesundes Frühstück und gesunde Vesper waren da schon verdoppelt worden. In einer Whatsapp-Gruppe schrieb eine Mutter: Irgendetwas stimmt mit dem Essen nicht.

Als sich der Verdacht erhärtet, verbeißt sich der Journalist Grospitz in die Recherche, erstellt eine Zeitachse, liest Bilanzen, fordert einen aktuellen Essensplan. Was er da liest, stimmt ihn nicht milder: Hühnerreistopf, Königsberger Klopse, Nudeln mit Jagdwurstsoße.

Gespräch mit der Kitaleitung

Es kommt zum Gespräch mit der Kitaleitung. Was immer dabei für Worte fallen, sie bringen keinen Frieden. Am 1. Juni, dem Tag, an dem die Elternzeit der Familie endet, überreicht die Kitaleiterin eine fristlose Kündigung für die Kinder. Grospitz erinnert sich an Schimpfworte und einen Satz, der Mutter Jennifer das Herz bricht: „Eure Kinder sind uns scheißegal“, soll eine Erzieherin gesagt haben.

Fragt man die Kitaleiterin, eine freundliche Frau mit blonder Kurzhaarfrisur, die hier Beate Maier heißen soll, dann hat Grospitz ihr gedroht. Maier rief die Polizei. Die kam, als die Familie bereits mit Kindern und Tränen die Straße herablief.

Am selben Tag spielt der Caterer Grospitz einen handschriftlichen Brief zu. Darin bittet Beate Maier, die Essenslieferung bereits zu Ende Januar einzustellen. Da steht das Wort Notbremse, und dass sie Schulden von 5150 Euro in kleinen Raten abbezahlen will.

In Berlin werden alle Kitas gleich vom Senat gefördert

Dass es sich dabei um keinen Einzelfall handelt, bestätigt Babette Sperle. Sie ist Mitgliedervertreterin im Dachverband der Kinder- und Schülerläden: „Wir haben eine Personengruppe in Berlin, die mit großer Naivität an Kita­gründungen rangeht“, sagt Sperle, die monatlich mehr als 20 Menschen berät, die Kitas eröffnen möchten. „Nur weil ich mal einen Gemüseladen hatte, heißt das nicht, dass ich eine Kita leiten kann“, betont Sperle.

Problematisch seien vor allem Kleinkitas mit einem Geschäftsführer, also gUGs oder gGmbHs. Denn: Gefördert werden Kitas alle gleich, pro Kind gibt es einen Betrag vom Senat. Geschäftsführer dürfen jedoch nicht gleichzeitig ein Gehalt als Erzieher beziehen, sie müssen ihren Lohn erwirtschaften. „Erst ab 60 Kindern kann man einen Minijob für die Verwaltung bezahlen“, sagt Sperle.

Aus der Senatsbildungsverwaltung heißt es dazu: „Diese Rechtsform steht von Anfang an auf finanziell wackeligeren Füßen.“ Dennoch wurden seit 2013 insgesamt 339 Kitas mit einer Größe zwischen 20 und 60 Kindern gegründet. Viele nehmen einen Anfangskredit auf, müssen Stammkapital ansparen. Sperle sagt: „Wir werden in den nächsten Jahren noch öfter von solchen Problemen hören.“

Maier, die Leiterin der Blumengarten-Kita, sagt, bei ihr gebe es heute weder finanzielle noch andere Probleme. Eine Elternvertreterin und die stellvertretende Leiterin sind beim Gespräch anwesend, um das zu bezeugen. Dabei muss sie neben sich als Geschäftsführerin noch ihren Mann als Hausmeister und die Tochter als Hilfskraft finanzieren. Auch die hat, das gibt Maier nach einigem Nachboren zu, trotz fehlender Hygieneausbildung das Essen für die Kinder zubereitet.

Grospitz hatte die Hygieneaufsicht gerufen, die eine Strafe verhängte und beim nächsten Besuch keine Beanstandung mehr erhob. Die Kitaufsicht prüft den Fall. Justus und Marie haben eine neue Kita. Sie ist wenige Meter vom Blumengarten entfernt, das Mittagessen wird in der Kitaküche aus regionalen Produkten zubereitet.

Mehr zum Thema:

Kitaplatz gegen Geld? Neukölln warnt vor privaten Anbietern

Nach Vorstoß: Parteien lehnen Kita-Pflicht in Berlin ab