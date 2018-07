Frau in Weißensee vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Berlin. Die Polizei Berlin bitte um Mithilfe bei der Suche nach Annette Kerstin Baufeld , die seit dem 19. Juli vermisst wird. Die 52-Jährige ist nach Polizeiangaben suizidgefährdet und benötigt Medikamente.

Die Vermisste habe am 19. Juli gegen 13 Uhr das Alexianer St. Joseph-Krankenhaus in der Gartenstraße in Weißensee verlassen. Seitdem gebe es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen seien bisher ohne Erfolg geblieben.

Annette Kerstin Baufeld wird wie folgt beschrieben:

1,74 Meter groß

sehr schlank, wirkt ausgemergelt

kurze graue, strähnige Haare

schlechte Zähne, große Zahnlücke im Bereich des Onberkiefers

volle Lippen

Hinweise zum Aufenthaltsort von Annette Kerstin Baufeld nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 1 in der Straße Am Nordgraben 7 in 13437 Berlin-Wittenau zu den Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-173300, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-171100, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Anmerkung der Redaktion:

Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

( BM )