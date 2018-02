Maxim Bönnemann interessierte sich für ein Zwei-Zimmer-Apartment in Prenzlauer Berg. Sein Fall zeigt, wie groß die Not in Berlin ist.

Mieten in Berlin Eine freie Wohnung in Prenzlauer Berg – und 1483 Bewerber

Maxim Bönnemann hatte ein gutes Gefühl. Er und seine Lebensgefährtin verdienen gut, sie sind mit rund 30 Jahren jenseits eines Alters, in dem man Nachbarn mit Partylärm belästigt, man sei "ein ruhiges und zuverlässiges Paar". Ihre Bewerbung um eine Wohnung in Prenzlauer Berg misslang dennoch gewaltig. Der Anbieter meldete sich zu Wochenbeginn. Seine Absage brachte Bönnemann nicht aus der Fassung. Aber ein Detail schockierte ihn: "Wir hatten 1483 Interessenten", hieß es da.

Ausgeschrieben über ein Immobilienportal war eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Prenzlauer Berg, nahe Humannplatz . "Altbau und Balkon für 599 Euro kalt. Das klang gut", sagt Bönnemann. Das Paar – beide schreiben neben ihren Berufen an Promotionen in Jura – sucht seit Dezember. "Wir gehen ganz realistisch davon aus, dass wir vor Frühling oder Sommer nichts finden", sagt der 30-Jährige, der an der Humboldt-Universität beschäftigt ist.

Schon wieder 8,8 Prozent Steigerung gegenüber dem Vorjahr

Die spektakuläre Absage von Montagfrüh war Bönnemann einen Tweet wert. Der Anbieter, der in Bayern sitzt, hatte zurückgeschrieben: "Sehr geehrter Interessent, wir hatten insgesamt 1483 Interessenten (...), aber nur eine Wohnung, deswegen bedauere ich, Ihnen absagen zu müssen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute bei der Wohnungssuche."

Ich will ja nicht alarmistisch klingen, aber möglicherweise gerät das Wohnungsproblem in den Großstädten langsam außer Kontrolle (Posteingang heute Morgen). #Berlin pic.twitter.com/CKRXFDKVTN — Maxim Boennemann (@MaximB_) February 19, 2018

Man mochte aus der blumigen Replik Ironie herauslesen, vielleicht schlug Bönnemann da sogar Häme aus dem Münchener Raum entgegen, wo Wohnungssuche seit jeher die Konstitution von Marathonläufern erfordert. Doch der Fall, den sich allein bis Dienstagmittag 113.000 Twitternutzer angesehen hatten, wirft grelles Licht auf den unerträglichen Zustand, dass die Wohnungsnot in Berlin für immer bizarrere Auswüchse sorgt.

Es passt zur Realität in einer Stadt, in der 77.000 Wohnungen fehlen und die immer populärer wird. Jeder will dort wohnen, kaum jemand findet erschwinglichen Wohnraum. Die Expertenprognose der Berliner Bevölkerungsentwicklung ergibt: In den kommenden zwölf Jahren werden bis zu 200.000 Wohnungen gebraucht. Indes ist die Durchschnittsmiete 2017 gegenüber dem Vorjahr um 8,8 Prozent gestiegen.

149.000 Euro für 9,7 Quadratmeter "Wohnung"

Bei Eigentumswohnungen ist die Nachfrage ebenfalls hoch, obwohl auch dort Preise scheinbar kein Limit kennen. Von 2012 bis 2017 wuchsen die Quadratmeterpreise um 60,1 Prozent. Das zeigt sich in völlig überzogenen Forderungen von Eigentümern und Maklern. Im Januar etwa war eine 9,7 Quadratmeter große Wohnung in Kreuzbergs gefragtem Bergmannkiez inseriert. Die Anbieter protzten mit einer "funktionsfertigen Küche", einer "Couch mit Bettfunktion", einem Schrank mit "viel Platz" und "Stauraum über dem Bad". Kaufpreis: 149.000 Euro.

Inmitten derartiger Fälle und pessimistischer Expertenprognosen kommt das am Dienstag vorgestellte Frühjahrsgutachten des Zentralen Immobilienausschusses zu dem Ergebnis, in Berlin sei die Zeit stürmisch wachsender Wohnungsnachfrage zu Ende. Der Strom aus Westdeutschland und dem Ausland ebbe ab, der Speckgürtel wachse. In den kommenden vier Jahren sei deshalb damit zu rechnen, dass die Kaufpreise für Wohnungen inflationsbereinigt um ein Viertel bis ein Drittel sinken.

