Robben und Wientjes schließt Station an Prenzlauer Allee

Berlin. Robben & Wientjes hat binnen weniger Tage die Schließung einer zweiten Filiale im Berliner Innenstadtbereich angekündigt. Nach der Station an der Kreuzberger Prinzenstraße wird im Mai auch der Standort an der Prenzlauer Allee 96 aufgegeben. "Auch diese Filiale müssen wir schließen", bestätigte Geschäftsführer Hubert M. Terstappen der "Berliner Zeitung".

Die Gründer von Robben & Wientjes, Dietmar Robben und Ulrich Wientjes, hatten ihr Unternehmen im vergangenen Jahr an den Konkurrenten Buchbinder verkauft, der mit bundesweit 160 Verleihstationen und 1500 Mitarbeitern zu den größten Autoverleihern gehört. Buchbinder hatte seinerzeit die gesamte Fahrzeugflotte inklusive des Firmenlogos von Robben & Wientjes übernommen, nicht aber die Grundstücke. Das Areal an der Prinzenstraße ging an den Kölner Projektentwickler Pandion. Der will das alte Gebäude abreißen und dort Gewerbeimmobilien bauen.

Auch das Grundstück an der Prenzlauer Allee hat einen neuen Eigentümer. Der Verkauf sei bereits vor Monaten abgewickelt worden. Der neue Eigentümer wird dort vermutlich Wohnungen bauen.

Die Autoverleih-Mitarbeiter aus Kreuzberg und Prenzlauer Berg werden nun in Lichtenberg unterkommen. An der Siegfriedstraße wird eine neue Leihstation eröffnet. Die Filialen an der Neuköllner Lahnstraße und an der Scharnweberstraße in Reinickendorf sollen erhalten bleiben. Und noch eine neue Neuigkeit soll es geben. Ab Mai will Robben & Wientjes eine Online-Buchung für seine Autos anbieten. Das ist bisher nicht möglich.

