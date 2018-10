Piet Weber liest in der Helene-Nathan-Bibliothek

Piet Weber liest in der Bibliothek in den Neukölln Arcaden

Berlin. Komische Geschichten aus dem Herzen der Hauptstadt, satirische Betrachtungen, ausgefeilte Poetry-Slam-Texte und bühnenliterarisches Kabarett - Piet Weber, die wohl wichtigste neuen Stimme der Berliner Vorleseszene, ist ein Tausendsassa. In seinen Geschichten analysiert er die Hintergründe deutscher Schlager- und Kindermusik, fragt sich, warum in Deutschland noch kein "Goldener Panzer" verliehen wird, und kann mit Überzeugung sagen: "Berlin – das ‚J‘ steht für Freundlichkeit." Am Donnerstag, 25. Oktober, liest er um 18 Uhr in der Helene-Nathan-Bibliothek in den Neukölln Arcaden in der Karl-Marx-Straße 66 aus seinem Buch "Ohne dich ist manchmal ganz gut" vor.

