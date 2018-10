"O`zapft is!": Rudow feiert Oktoberfest

Vom 5. bis zum 7. Oktober heißt es in Rudow wieder "O`zapft is!". Denn an diesem Wochenende wird in dem Neuköllner Stadtteil Oktoberfest gefeiert. Doch während auf die Münchner Wiesn Millionen Menschenpilgern, geht es in Rudow beschaulicher zu. Auf dem kleinen Hof und in der kleinen Scheune an der Köpenicker Straße 182 wird für Biergartenatmosphäre gesorgt. Es gibt Weißwurst, Brezel, Leberkäse, Langos, Crêpes, Quarkbällchen und natürlich Bier. Und auf die jungen Besucher wartet ein Kinderkarussell.

Für Musik sorgen unter anderem die aus „The Voice of Germany“ bekannten Sänger und Entertainer Mikey Cyrox und Martin Martini sowie der gebürtige Bayer Larry Schuba. Die Besucher erwartet also ein zünftiges Programm mit einer Mischung aus Volksmusik, Schlager und Partyhits.

Geöffnet ist Freitag von 15 bis 22 Uhr, Sonnabend von 15 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.