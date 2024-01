Berlin. Parken wird kostenpflichtig, die Haushaltssperre greift und eine Randbebauung des Tempelhofer Felds wird weiterhin diskutiert.

2024 wird Parken in Neukölln zunehmend kostenpflichtig. Nach und nach wird in einigen Kiezen die Parkraumbewirtschaftung eingeführt. Den Anfang machen der Reuterkiez sowie der Flughafen-/Donaukiez ab dem 1. Februar. Im Mai soll der Weserkiez folgen. Ohne Anwohnerplakette kostet das Parken in den Zonen 75 Cent je Viertelstunde.

Zehn Jahre nach dem Volksentscheid will der Senat mit einem groß angelegten Beteiligungsverfahren den Weg für eine Bebauung des Tempelhofer Felds ebnen. © FUNKE Foto Services | Reto Klar

Auch die Randbebauung des Tempelhofer Felds wird in 2024 ein Thema bleiben. Ab April soll eine Bürgerwerkstatt stattfinden, an der sich 500 zufällig ausgewählte Berliner beteiligen, gefolgt von einem internationalen Ideenwettbewerb. Diskutiert wird, wie eine Randbebauung aussehen könnte. Die Ergebnisse sollen Anfang 2025 vorliegen.

Ein unkonventionelles, aber wichtiges Projekt: Mehr als zehn Millionen Euro muss Neukölln 2024 einsparen. Auch in diesem Jahr greift deswegen die Haushaltssperre. Aktuell prüfe das Bezirksamt, welche Einsparungsmöglichkeiten überhaupt bestehen, heißt es. Man wolle transparent über die Ausgaben des Bezirks diskutieren und wie das notwendige Einsparungsvolumen zu erreichen ist.

