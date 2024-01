Berlin. Am Dienstagmorgen brach in einer Wohnung in einem Hochhaus in Gropiusstadt ein Brand aus. Die Feuerwehr war mit 60 Kräften im Einsatz.

Bei einem Feuer in einem Hochhaus am Theodor-Loos-Weg in Gropiusstadt im Bezirk Neukölln sind am Dienstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. „Die zwei Personen wurden von unseren Einsatzkräften aus der Brandwohnung gerettet und dann unter Reanimationsbedingungen von einem Notarzt behandelt“, sagte eine Sprecher der Berliner Feuerwehr der Berliner Morgenpost. „Sie sind dann aber noch vor Ort verstorben.“

Es kam zum Vollbrand einer Wohnung im 1. OG. Brandbekämpfung im Innen- und Außenangriff. 2 Personen wurden aus der Wohnung gerettet. Trotz sofortiger Reanimation verstarben beide Personen an der Einsatzstelle. 2 weitere wurden ärztlich gesichtet, konnten aber vor Ort verbleiben. pic.twitter.com/YaKBWQcf6b — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 2, 2024

Brand in Gropiusstadt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Feuerwehr wurde um kurz nach acht Uhr alarmiert und rückte mit 60 Kräften und 23 Fahrzeugen an. Auch ein Rettungshubschrauber des ADAC war im Einsatz. Um 9.45 Uhr war der Brand, der in einer Wohnung im ersten Stock des Zwölfgeschossers ausbrach, gelöscht.

„Wir lüften und die übrigen Bewohner können nun zurück in ihre Wohnunten“, so der Feuerwehrsprecher weiter. Vor Ort seien noch zwei weitere Personen vom Notarzt gesichtet worden, die allerdings keiner Behandlung bedürften. Die Polizei ermittelt nun zur Brand- und Todesursache.