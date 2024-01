Berlin. In der Silvesternacht fährt ein Einsatzwagen eine Tochter aus dem Remmo-Clan an. Ein Unbekannter attackiert daraufhin die Fahrerin.

In der Silvesternacht kam es in Buckow im Bezirk Neukölln gegen 0.15 Uhr zu einem Unfall: Ein Sprinter der Polizei erfasste eine 15-Jährige auf der Straße Alt-Buckow bei einer Einsatzfahrt, verletzte diese schwer. Der „Tagesspiegel“ berichtet, dass das Mädchen eine Tochter aus dem Remmo-Clan sei. Demnach seien die Experten des Berliner Landeskriminalamtes informiert. Auch im Milieu mache die Nachricht bereits ihre Runde.

Wie die Polizei mitteilte, habe die 15-Jährige „auf Höhe der Dorfkirche die Straße unvermittelt betreten“. Gegenüber der Dorfkirche befindet sich die Villa der Remmos. Das Mädchen erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen im Kopf- und Rumpfbereich. Nach dem Unfall trat den Angaben zufolge ein Unbekannter an den Polizeiwagen heran und schlug der Polizistin, die den Wagen gefahren hatte, mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

Der Tatverdächtige konnte flüchten – laut Polizei mithilfe von weiteren anwesenden Personen. Verwandte sollen die 15-Jährige in ein Krankenhaus gebracht haben. Dort verblieb sie zur stationären Behandlung. Auch die Polizeibeamtin erlitt durch den Angriff Verletzungen. Sie musste ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden.

Der Remmo-Clan ist immer wieder in den Schlagzeilen. Mitglieder dieser ursprünglich aus Südostanatolien stammenden Familie waren u.a. 2017 am spektakulären Raub der 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum, 2019 am Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden und 2021 bei einem Geldtransporter-Überfall auf dem Kurfürstendamm beteiligt. Zudem fielen die oftmals schillernden Remmos schon aufgrund von Diskussionen über ihre Villen in Berlin und Brandenburg und den Besitz eines Tiger-Babys auf. Clan-Chef ist Issa Remmo, Vater von mindestens 13 Kindern. (dw/dpa)