Berlin. Neukölln ist bekannt für Krawalle, doch der Bezirk ist so viel mehr. 2023 wurde Neukölln zu einem der coolsten Viertel weltweit gekürt.

Im Oktober stand Neukölln wieder einmal im Fokus der bundesweiten Berichterstattung – genauer die Sonnenallee. Der Krieg im Nahen Osten, ausgelöst durch den Terrorangriff der Hamas auf Israel und das humanitäre Leid in Gaza entluden sich auch auf der Straße im Herzen Neuköllns. Trotz anfänglichem Verbot demonstrierten an mehreren Nächten in Folge Hunderte Menschen. Teilweise dauerten die Pro-Palästinensischen-Demonstrationen bis ein Uhr nachts an. Böller und Pyros wurden geworfen. Mülltonnen und Straßensperren brannten, Autos standen in Flammen. Es kam zur Gewalt gegen Polizeibeamte. Die Polizei sprach von einer „aufgeheizten Stimmung“, gegen die sie wiederum mit Wasserwerfern vorging.