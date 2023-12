Berlin. Erneut haben die Einsatzkräfte illegale Pyrotechnik in Neukölln beschlagnahmt. Wie die Beamten von den Böllern erfuhren.

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht Hunderte illegale Böller in Neukölln sichergestellt. Zuvor hatten Zeugen die Beamten über ein offen stehendes Auto in der Joseph-Schmidt-Straße informiert. Nachdem die Halterin des Pkw erschienen war, fanden die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung 424 unerlaubte Böller und 39 sogenannte Römische Lichter.

Kurz darauf erschien ein 25 Jahre alter Verwandter der Halterin und gab an, der Besitzer der pyrotechnischen Erzeugnisse zu sein. Diese wurden von den Beamten beschlagnahmt. Nachdem der Mann seine Zustimmung gegeben hatte, wurde seine Wohnung durchsucht. Es wurden keine weiteren pyrotechnischen Gegenstände gefunden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 5 (City).

Britz: Ermittler finden bei Durchsuchungen massenhaft illegale Böller

Erst vor einigen Tagen hatten Ermittler bei der Durchsuchung zweier Wohnungen in Britz massenhaft illegale Knallkörper entdeckt. Wie Polizei und Generalstaatsanwaltschaft mitteilten, wurde Pyrotechnik im dreistelligen Kilobereich beschlagnahmt, darunter mehr als 80 sogenannte Kugelbomben, etwa 30.000 Böller und knapp 100 Knallpatronen. Hinzu kamen rund 50.000 Euro Bargeld, Mobiltelefone und Laptops sowie – quasi als Zufallsfund, wie es hieß – gefälschte Markenkleidung.

Die Durchsuchungen erfolgten im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gegen zwei Verdächtige. Einem 42-Jährigen und einem 27-Jährigen wird den Angaben zufolge vorgeworfen, in großen Stil mit Pyrotechnik zu handeln. Der Ältere soll solche Produkte gemeinsam mit seinen 14 und 16 Jahre alten Söhnen angeboten haben – über drei Instagram-Accounts.

Böller-Verkauf an die propalästinensische Szene?

Der Polizei liegt nach eigenen Angaben ein Hinweis vor, dass sich unter anderem die „aktionsorientierte, propalästinensische Szene“ über die Internetshops mit illegaler Pyrotechnik versorgt haben könnte. „Weiter bestand der Verdacht, dass insbesondere zu Silvester diese so rechtswidrig beschaffte illegale Pyrotechnik gegen Berliner Einsatzkräfte eingesetzt werden könnte“, hieß es in der Mitteilung. Bei dem 27-Jährige sei bislang kein politischer Bezug ersichtlich. JP/dpa

