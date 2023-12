Berlin. Beim Prozessauftakt gesteht der Angeklagte die Tat und entschuldigt sich. Das sagen Polizeibeamte über den Tathergang aus.

Zum Prozessauftakt nach einer Attacke auf zwei Mädchen an der Evangelischen Schule in Berlin-Neukölln, gesteht der Angeklagte die Tat. Dem 39-jährigen Emre (Name geändert) wird vorgeworfen, am 3. Mai 2023, im Zustand der Schuldunfähigkeit, eine Sieben- und eine Achtjährige auf dem Schulhof mit einem Messer angegriffen zu haben. Und das mit der Absicht, die beiden Mädchen zu töten.